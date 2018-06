Volante Hudson perde voo de volta à São Paulo e brinca com twitter oficial do clube

Após a vitória do São Paulo sobre o Atlético-PR na tarde deste sábado (9), o volante Hudson perdeu o voo de volta para a capital de São Paulo e foi deixado para trás pelos seus companheiros de time.

O motivo, foi que o jogador foi sorteado para o exame antidoping, no qual excedeu o tempo esperado e jogador teve de voltar em um voo seguinte para sair de Curitiba.

O jogador ainda aproveitou aproveitou da situação para brincar nas rede sociais:

Aguenta aí, @Hudindick. O Santo Paulo só está terminando de comemorar a vitória aqui e já vai te buscar! pic.twitter.com/OW2TdkqJy7 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 10 de junho de 2018

Hudson finalmente conseguiu chegar à capital paulista às 11h deste domingo, 13 horas após o restante do elenco são-paulino.

Bom dia SP kkkkkk agora sim!



Tudo nosso #SouF4LNaCopa — Hudson Rodrigues (@Hudindick) 10 de junho de 2018

O atraso não impediu o frequente no time titular de Diego Aguirre, participar da reapresentação no CT da Barra Funda na manhã deste domingo com treino regenerativo, e físico para os que não atuaram na Arena da Baixada.

A partida foi um resultado histórico, já que o tricolor não vencia no estádio há 36 anos. Com o com de pênalti de Nenê, a equipe dormiu na vice-liderança do campeonato.

Á dois jogos para a parada da Copa do Mundo, os são paulinos têm pela frente o Vitória, terça-feira (12), no Morumbi. Os baianos vêm de empate com o Corinthians em Itaquera, por 0 a 0.