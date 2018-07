Jogo Palmeiras x Independiente Medellín AO VIVO pelo quadrangular de Colón (0-0)

Google Plus

Palmeiras: PROVÁVEL: Weverton; Marcos Rocha, Edu Dracena, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Hyoran, Artur (Jean ou Deyverson) e Willian.

A Corporación Deportiva Independiente Medellín é um clube Colombiano criado em 1913, com sua sede em Medellín. O clube tem 6 títulos colombianos e nenhum título internacional. Na ultima temporada a equipe ficou em 4° lugar no Campeonato Colombiano

Após esse jogo, o Palmeiras viaja à Costa Rica, onde enfrentará a Liga Ajuelaense, da Costa Rica, no domingo (08).

Roger falou também sobre o novo zagueiro do Palmeiras, Nicolás Freire, e o motivo de sua contratação: "O Nicolas é um jogador que a gente vinha monitorando, é um zagueiro de um bom porte físico, de boa bola aérea e disputas individuais. E o que a gente não tinha, ele é um especialista com o pé esquerdo para equilibrar nosso sistema defensivo"

Roger Machado falou sobre o retorno de Gustavo Scarpa e como isso ajuda o elenco: "Ele retorna em um bom momento. A gente sabe que ele vinha trabalhando, mas nunca é a mesma questão. Esses 20 dias de treinamento vão colocá-lo no mesmo nível novamente"

Hoje pode ser a estreia do novo zagueiro do verdão O argentino Nicolás Freire, que foi contratado por empréstimo em conjunto com o Manchester City. O jogador na ultima temporada Europeia atuou pelo FC Zwolle da Holanda.

Fora da lista estão: Fernando Prass, por conta de uma inflamação no joelho e Guerra, que se recupera de uma cirurgia no joelho.

Nesta lista estão de volta Gustavo Scarpa, que conseguiu liminar que o libera do contrato com o Fluminense e Vitinho, que estava emprestado ao Barcelona B. Também estão os recém promovidos da base Yan e Matheus Teixeira. Além de ter uma novidade, o zagueiro argentino Nicolás Freire, que foi contratado por empréstimo do FC Zwolle.

A lista conta com:

Goleiros: Jailson, Weverton e Matheus Teixeira

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Diogo Barbosa e Victor Luis

Zagueiros: Emerson Santos, Edu Dracena, Antônio Carlos, Thiago Martins, Pedrão, Luan e Nicolás Freire

Meio-campistas: Jean, Moisés, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Thiago Santos, Vitinho, Gustavo Scarpa e Hyoran

Atacantes: Dudu, Deyverson, Artur, Willian e Yan.

Os amistosos tem o objetivo de fazer o time voltar ao ritmo de jogo que tinha antes da parada para a Copa. Foram 11 dias de pausa para o elenco, que voltou a treinar no dia 25 de Junho. Na manhã do dia 29, o Palmeiras chegou ao Panamá e divulgou a lista de jogadores que viajaram para os amistoso

Boa noite leitor que acompanha a VAVEL Brasil, acompanhe a partir da agora o amistoso entre Palmeiras x Independiente Medellín em tempo real.