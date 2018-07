Desfalcados, Corinthians e Botafogo se enfrentam na volta do Campeonato Brasileiro

Nessa quarta-feira (19), às 21h45 (de Brasília), na Arena em Itaquera, o Corinthians encara o Botafogo na partida válida pela décima terceira rodada do Brasileirão. Apesar do tempo de preparação durante a Copa do Mundo, as equipes terão desfalques para o jogo. Seis do lado botafoguense e quatro do Timão.

Histórico favorável para os cariocas

O Botafogo leva vantagem no confronto contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Em 54 partidas foram 22 vitórias dos cariocas, 16 para o Timão e mais 16 empates. Na temporada passada que acabou com o hepta-campeonato do Corinthians, as equipes se enfrentaram duas vezes: vitória dos paulistas no primeiro turno por 1 a 0 e derrota por 2 a 1 no Rio de Janeiro.

No último jogo antes da parada da Copa, o Timão perdeu para o Bahia por 1 a 0, o Alvinegro Carioca venceu o Atlético-PR por 2 a 1. Corinthians e Botafogo estão brigando pela vaga no G-6. Em nono lugar, o Fogão tem um ponto e uma posição a mais que o rival de São Paulo.

Ausências no elenco corinthiano

Os dez dias de folga e a intertemporada, com quatro amistosos, não foram suficiente para que o Timão não tivesse baixas para o retorno do Brasileiro. Contra o Botafogo, Osmar Loss, não poderá contar com Clayson, Jadson, Mantuan e Ralf, que lesionados, não jogam. O comandante, entretanto, terá Danilo Avelar e o centro-avante Jhonatas como opção - o atacante ainda não apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

(Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

A provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Renê Junior; Romero, Rodriguinho e Mateus Vital (Pedrinho); Roger.

Botafogo com desfalques físicos e contratuais

O Fogão de técnico novo, Marcos Paquetá, também terá de montar um time repleto de desfalques: Marcinho, Marcos Vinícius e Gatito não jogam por conta de lesões. Outros atletas que não poderão atuar por serem emprestados pelo Alvinegro Paulista são Yago, Moisés e Jean. Mas não são apenas baixas que o treinador da Estrela Solitária teve nessa semana, Luiz Fernando, que desfalcou os treinos na semana passada por conta de uma extração dentaria viaja para São Paulo e deve jogar.

(Foto: Victor Silva/SSPress/Botafogo)

O possível Botafogo deve ser: Jefferson; Luiz Fernando, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, Lindoso e Léo Valência; Pimpão, Aguirre e Kieza.