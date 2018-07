De olho no G-6, Palmeiras recebe Paraná em busca de recuperação no Brasileirão

INCIDENCIAS: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O duelo entre o Palmeiras e Paraná nesse domingo (29), às 11h, coloca frente a frente dois times que perderam na última rodada do Brasileirão. O Verdão foi ao Maracanã e perdeu para o Fluminense pelo placar de 1 a 0. Já o Tricolor foi a Minas e perdeu para o Atlético pelo placar de 2 a 0.

O último embate entre as duas equipes foi em Curitiba (Estádio Durival Britto), com empate por 1 a 1 pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2013.

Com mudanças no time titular, Palmeiras terminou neste sábado a sua preparação

O Palmeiras realizou na manhã deste sábado (28), na Academia de Futebol, o último treino antes de enfrentar o Paraná, neste domingo (29), às 11h, no Allianz Parque. Assim como já havia acontecido na última sexta-feira (27), os atletas se apresentaram às 8h e tomaram café da manhã no refeitório do centro de excelência palestrino.

Comandada pelo interino Wesley Carvalho, técnico do time sub-20 do Verdão, a atividade serviu para acertar os últimos detalhes táticos para o duelo deste domingo (29). O treinador promoveu coletivo e, após definir a provável equipe que irá começar a partida, orientou durante todo o tempo os atletas titulares e reservas.

Sem poder contar com Felipe Melo (três amarelos), Edu Dracena (expulso contra o Fluminense) e Luan (expulso contra o Flamengo e julgado novamente na última quinta-feira), o Palmeiras terá quatro opções para formar a dupla de zaga titular: Antônio Carlos, Nico Freire, Pedrão e Thiago Martins.

Na próxima semana, o técnico Luiz Felipe Scolari, recém-contratado pelo Verdão, irá iniciar sua terceira passagem pelo clube. Seus auxiliares, Paulo Turra e Carlos Pracidelli, acompanharam as atividades da equipe na última sexta-feira (27) e neste sábado (28).

Paraná Clube terá retorno de Carlos e Rayan

De e Belo Horizonte direto para São Paulo, o Paraná Clube nem voltou para Curitiba e se preparou, na capital paulista, para o duelo diante do Palmeiras, neste domingo (29), às 11h, no Allianz Parque. Para enfrentar o Verdão e tentar sair da zona de rebaixamento, o time paranista terá um retorno importante.

O atacante Carlos, que não atuou diante do Atlético-MG por força de contrato, está novamente à disposição. O zagueiro Rayan, que estava com problemas musculares, também viajou para São Paulo e deve voltar à defesa.

Com Carlos, o Paraná Clube vai voltar a ter um jogador de referência para o duelo contra o Palmeiras. Diante do Atlético-MG, no Horto, o técnico Rogério Micale optou pela entrada do meia Caio Henrique no setor de criação e jogou apenas com os atacantes Silvinho e Rodolfo pelos lados do campo.

Com a liberação de Rayan, a defesa do Paraná, que mais uma vez deve ser bastante exigida diante do Palmeiras, deve ter novamente Cléber Reis e Rayan, com Júnior e Mansur atuando nas laterais. Fica somente a dúvida se Caio Henrique deixará o time ou não para o retorno do atacante Carlos.