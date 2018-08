Recuperado de lesão, Rafael Galhardo projeta jogo do Vasco contra São Paulo: "Manter o foco"

Em semana de jogos decisivos, o Vasco da Gama enfrenta o São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato brasileiro neste domingo (5), no Morumbi. A partida pode ser preponderante para uma melhora no ambiente cruz-maltino, caso os três pontos sejam para o Gigante da Colina.

Para garantir tal façanha, o técnico Jorginho vai contar com alguns reforços, vindo do departamento médico. São eles: Giovanni Augusto, Henrique, Thiago Galhardo e Rafael Galhardo. O últmo, sofreu uma pancada na cabeça e ficou afastado por quase três semanas. Mas retorna com a vontade de fazer o que mais ama, segundo ele.

"Foi uma situação ruim e que não desejo que ninguém passe. Tive uma queda feia e acabei tendo que ficar um tempo parado, afastado, sem poder fazer o que amo. Foi muito ruim não poder ajudar o grupo nesses últimos jogos. O importante é que agora tudo isso faz parte do passado. Tenho treinado bem, normalmente, e já posso voltar a jogar. Isso é motivo de muita alegria para mim", afirmou o lateral.

Rafael vem treinando com o grupo normalente, no CT das Vargens, e está a disposição do comandante vascaíno para o confronto contra o tricolor paulista. Caso consiga o feito da vitória, fora de casa, o Vasco pode chegar a nona colocação, dependendo de uma combinação de resultados, afastando uma possível crise que pode se instalar no clube, se o resultado for negativo. Isso porque caso perca, o expresso da vitória pode se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento, complicando a relação do elenco, com a torcida. Sobre o jogo, o lateral falou mais sobre o "peso" em vestir a camisa do Vasco.

"O Campeonato Brasileiro é feito de jogos complicados e o duelo com o São Paulo será apenas mais um deles. Eles vivem um grande momento na competição, brigam ponto a ponto pelo primeiro lugar, mas estamos representando o Vasco da Gama. Quando se veste uma camisa com essa tradição, você tem que pensar sempre na vitória, nos três pontos", analisou Rafael Galhardo, avaliando em seguida o momento vivido pelo Vasco.

Mesmo sabendo que o momento entre a torcida cruz-maltina e o técnico Jorginho não é o dos melhores, o lateral destacou que o comandante tem preparado bem o elenco para conquistar as vitórias. Ele afirma que o fato principal das aparições vascaínas, nos jogos anteriores, foram as oscilações. De acordo com o jogador, o time precisa ter um equilíbrio.

"O professor Jorginho tem preparado bem a equipe para que a gente vá ao Morumbi e consiga um grande resultado. Acredito que realmente tem nos faltado um pouco de concentração. Precisamos encontrar uma regularidade, não podemos fazer um jogo excelente e outro ruim, muito menos ter dois tempos distintos. É preciso manter o foco o jogo todo, pois só assim conseguiremos fazer um grande segundo semestre", finalizou Rafael.