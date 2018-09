Com muitos desfalques, Fluminense e Vitória se enfrentam no Maracanã

Não tão distantes na tabela, Fluminense e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 19h, no Maracanã, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, o Fluminense empatou com o São Paulo por 1 a 1 no Morumbi, enquanto o Vitória bateu o América Mineiro por 1 a 0 no Barradão.

Vencer para afasta a má fase

Com problemas dentro e fora de campo, a única alternativa para o Fluminense é os três pontos. Com problemas financeiros, causando na semana sérios problemas com o pagamento do plano de saúde dos jogadores e mais os desfalques por lesão de muitos titulares, conquistar os três pontos pode trazer paz ao grupo.

Gilberto e Pedro lesionados, mais Sornoza convocado, são algumas ausências do tricolor no jogo. Após dois jogos fora e apenas um ponto conquistado, o Fluminense fará dois jogos no Maracanã para se distanciar da zona de rebaixamento e tentar uma arrancada para a parte superior da tabela.

Questionado quanto a meta do Fluminense no campeonato, o volante Richard diz que o campeonato é complicado, mas que a equipe trabalhou bem durante a semana para obter um bom resultado.

“Estamos perto da zona e da parte de cima. Esses jogos são fundamentais. Sendo bem sincero, temos de ganhar os dois para subirmos na tabela."

Vitória tenta apagar histórico ruim como visitante

Após passar boa parte do campeonato na zona de rebaixamento, o Vitória tem uma oportunidade de ouro para se afirmar na parte de cima da tabela. Vencendo o Fluminense, o time passa da décima quinta para a nona colocação, ultrapassando seu próximo rival e também o Bahia.

Só que para subir na tabela, o Vitória precisa de regularidade como visitante. Nas últimas cinco rodadas fora de casa, o Vitória perdeu os cinco jogos, sofrendo dezesseis gols e marcando apenas um.

Neilton está fora de jogo, por conta de suspensão. O atacante é o principal jogador do Vitória na temporada e desfalcará o time junto com Marcelo Meli. O recém-contratado Fabiano também será desfalque, por motivo de lesão, assim como Arouca, Walisson Maia, William Farias e Luan. Lucas Fernandes será ausência por motivos contratuais, já que pertence ao Flu.

O zagueiro Ramon afirma que o time precisa parar de oscilar e que contra o Fluminense o time deve jogar como atua em casa.

“Não é porque a gente vai jogar fora de casa que vai ficar atrás o tempo todo. É impor o que o professor trabalhou esses dias. Ele falou das qualidades do Fluminense, que a gente tem que jogar também. É chegar lá e fazer um bom jogo para sair com os três pontos”

Último confronto

O Fluminense venceu de virada o confronto do primeiro turno. Os gols do tricolor foram marcados por Pablo Dyego e Gilberto, enquanto Neilton descontou para o Vitória.