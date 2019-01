Dodi é contratado em definitivo pelo Fluminense

Após um final de ano de incertezas para a renovação do contrato de alguns atletas, o tricolor confirmou a permanência do volante Dodi por mais dois anos.

Visto como promessa da base do Criciúma nas últimas temporadas, Dodi chegou ao Fluminense em Abril de 2018, com contrato de empréstimo até dezembro passado.

Com poucas chances no comando do técnico Abel Braga, o volante atuou constantemente no time titular do Fluminense após a chegada do técnico Marcelo Oliveira e a saída do volante Douglas para o Corinthians.

Em seu melhor momento na temporada, o meia sofreu uma lesão na coxa, que impediu a continuidade como titular, perdendo espaço também após a mudança do esquema para três zagueiros.

Dodi terminou 2018 no banco, sem ter feito gols e com alto número de cartões amarelos em seus primeiros meses no clube. O volante disputou 18 partidas, sendo 11 jogos como titular.

Após o jogo contra o América Mineiro, o último do time em 2018, o meia deixou explícito a vontade de continuar no clube:

“Não sei se fico. Meu contrato termina agora dia 10 de dezembro, mas o Fluminense é um clube que eu tenho um carinho enorme e gostei demais de estar aqui. Se for da vontade de Deus, que seja feita.”

O volante foi autor do gol no primeiro jogo-treino do Fluminense em 2019, contra a Cabofriense. Com as saídas de Richard e Jadson, o volante brigará com o recém-chegado Bruno Silva pela vaga de titular no meio campo tricolor.

Dodi se juntará ao lateral Marlon, que também pertencia ao Criciúma, que teve o contrato estendido por mais três anos com o Fluminense.