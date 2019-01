Fluminense enfrenta o Madureira em busca da terceira vitória seguida 

O Fluminense parte para mais uma batalha pela Taça Guanabara nesta quarta-feira (30) e recebe o Madureira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os dois Tricolores se enfrentam pela 4° rodada da competição. Pelo lado do Flu o clima é de uma certa tranquilidade. O time de Fernando Diniz melhorou depois da estreia duvidosa contra o Volta Redonda e já conta com duas vitórias seguidas.

Já o Madureira continua tentando melhorar sua campanha no Carioca. Na estreia contra o Vasco, no Conselheiro Galvão, o time da casa não aguentou e perdeu para a equipe de São Januário. Nas rodadas seguintes o clube suburbano manteve a má fase e não conseguiu encontrar as vitórias.

O Flu de Diniz

Com boas atuações nos últimos jogos, o time de Fernando Diniz vem animando bastante a torcida. Aos poucos a estratégia do treinador vai sendo implementada e a equipe parece entender a cada dia o que o comandante quer passar. Os reforços estrearam bem e as vitórias estão aparecendo.

O clube ainda vive a expectativa de poder contar com Ganso para a temporada, desta maneira, o meio campo tricolor estaria fechado. O atacante Luciano deu entrevista coletiva e falou um pouco do momento da equipe e também da novela Ganso.

"Ainda não estamos 100%, sabemos disso, mas estamos trabalhando. Trabalho do professor é excelente, não temos nada do que reclamar. Esperamos coisas grandes e estamos trabalhando por isso. Não podemos nos acomodar." - disse o atacante

"É um grande jogador. Se vir, será bem-vindo. Mas procuramos trabalhar com quem está aqui. Daniel está muito bem. Deixamos essas coisas para a diretoria." - completou Luciano.

O Flu deve ir a campo com o mesmo time que entrou contra a Portuguesa no último domingo (27). Com a transferência de Ibañez confirmada, a defesa abre lugar para novas disputas, mas por enquanto, o zagueiro Nathan Ribeiro deve ocupar o lugar. Vale lembrar que caso o Tricolor vença, o mesmo já garante uma vaga para as semifinais da Taça Guanabara.

Provável escalação do Flu: Rodolfo, Ezequiel, Nathan Ribeiro, Matheus Ferraz e Mascarenhas; Airton, Bruno Silva e Daniel; Luciano, Yony González e Everaldo.

O drama suburbano

O Madureira tenta mudar o panorama da equipe no Campeonato Carioca. O time teve o retorno do seu próprio Estádio na competição, o apoio da torcida nas primeiras rodadas, porém não conseguiu bons resultados. A estreia com derrota sobre o Vasco, empate com a Portuguesa e a derrota contra o Volta Redonda, faz com que a equipe do subúrbio liga o alerta na tabela.

O time de Antonio Carlos Mendes, o Roy, vai até o Maraca com a esperança de conseguir surpreender o Fluminense e sair do estádio com a primeira vitória na Taça Guanabara.

A escalação não deve mudar, mesmo com alguns problemas recentes com certos jogadores. O Madureira deve ir à campo com: Maikon Alves, Valdir Lima, Luciano Francisco, Cláudio Oliveira, Rodrigo Dantas, Jonathan, Lourival Júnior, Geovane Khuchner, Ivan Gabriel, Levi Nepomuceno e Everton Sidnei.