Sem sustos, Fluminense goleia River-PI e avança para próxima fase da Copa do Brasil

Sem muitas dificuldades, o Fluminense goleou o River-PI em Teresina. Bem desde o início e levando a partida com seriedade até o final, o tricolor aplicou um imponente 5 a 0 sem dar chances aos mandantes.

Logo aos 14 minutos, Everaldo foi puxado pela camisa dentro da área e o árbitro assinalou pênalti para o Flu. Luciano bateu bem, deslocando o goleiro para marcar o primeiro gol da partida. O último pênalti marcado a favor do Fluminense tinha sido em 11 de abril do ano passado, no jogo de ida contra no Nacional de Potosí, na primeira fase da Sulamericana.

Pouco tempo depois, aos 18 minutos, o tricolor apertou a saída de bola do River e roubou a bola perto da área adversária, a bola sobrou para Everaldo que bateu colocando no canto esquerdo do goleiro Mondragon.

E coube mais ainda no primeiro tempo. Em mais um pênalti para o Fluminense, dessa vez sofrido pelo colombiano Yony González, Luciano foi para a cobrança mais uma vez e perdeu. Porém, Bruno Silva aproveitou o rebote para marcar o terceiro gol ainda na primeira etapa.

Se engana quem pensa que o time de Fernando Diniz tirou o pé na segunda etapa. O tricolor continuou buscando a meta do Galo de Teresina. Aos 10 minutos, em boa jogada trabalhada do time carioca, Everaldo tentou um voleio sem sucesso onde a bola sobrou para Luciano, livre na linha da pequena área, marcar o segundo dele e o quarto do Flu.

No último lance da partida, o lateral esquerdo Marlon acertou um belo chute de fora da área fazendo um golaço. Era o quinto da equipe e dava números finais a partida.

O Fluminense espera o vencedor do confronto entre Votuporanguense x Ypiranga-RS para descobrir seu adversário na próxima fase.