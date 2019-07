Após empate no fim, Guto reconhece atuação do Sport: "Fomos abaixo do esperado"

A partida do Sport na noite desta segunda-feira (15), contra o Cuiabá, não foi das melhores. O técnico do Leão, Guto Ferreira, fez uma auto-crítica na coletiva de imprensa após o confronto.

"Não jogamos o que a gente vinha jogando. Fomos abaixo do esperado. No primeiro tempo, fomos bem abaixo e no segundo tempo melhoramos. Fizemos 1 a 0, mas tivemos dificuldades por conta das duas trocas feitas por lesão, o que acabou dificultando na hora de mexer taticamente na equipe. São situações do futebol. Temos que evoluir e vamos trabalhar pra isso

Mesmo não agradando nas últimas rodadas, o Sport permaneceu no G-4 devido ao resultado. Entretanto, deve ser ultrapassado pelos times que estão beirando a zona de classificação. Paraná, Figueirense, Londrina e Botafogo-SP somam 16 pontos e têm um jogo a menos em relação ao rubro-negro pernambucano, que tem 17.

"É um ponto que nos mantém no bloco de cima da tabela. Isso nos coloca no G-4, mas não é uma situação confortável, algo que somente a vitória nos daria. Mesmo assim é um ponto importante e que vai fazer a diferença lá na frente. O campeonato é longo e por isso precisamos ajustar algumas coisas."

Próxima rodada com desfalques

O Sport encara o Brasil de Pelotas, na próxima segunda-feira (22), às 20h, na Ilha do Retiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para o jogo, Guto Ferreira talvez não poderá contar com dois meio-campistas que foram titulares diante do Cuiabá. Charles sentiu a posterior da coxa esquerda e fará uma exame de imagem para avaliar a extensão da lesão. Leandrinho, que vem sendo o substituto de Sammir, cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.