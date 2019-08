Em confronto direto, Corinthians e Internacional buscam se aproximar dos líderes

Internacional e Corinthians se enfrentam em Porto Alegre neste domingo (11), às 11h, no Beira-Rio, em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. Com grande histórico de rivalidade, as duas equipes estão na parte de cima da tabela e buscam uma vitória para se aproximar dos líderes da competição.

O Corinthians está invicto desde a volta da Copa América — levando em conta Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana — e vem de vitória contra o Goiás. Um resultado positivo, além de manter o bom momento da equipe, pode levar o clube à quarta colocação do Brasileirão, com seis pontos a menos do que o líder Santos.

Já o Inter vem de derrota para o Fluminense e busca uma vitória para entrar na zona de classificação à Libertadores. A grande aposta dos colorados é seu mando de campo. Jogando no Beira-Rio, os gaúchos ainda não perderam no Brasileirão: são seis vitórias e um empate. Os resultados colocam os sulistas como o segundo melhor mandante, apenas atrás do Santos.

Internacional descansado

Apesar de estar vivo na briga pelos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, o Internacional não jogou durante a semana, e assim, teve alguns dias a mais para se preparar para o confronto.

Apesar da semana livre, o técnico Odair Hellmann fez mistério sobre a escalação. Ele não contará com Edenílson, suspenso e com lesão na coxa, e Rodrigo Lindoso, com dores no tornozelo esquerdo. Rithely e Nonato devem ganhar as vagas no meio. Uma outra mudança deve ser o retorno de D’Alessandro.

Provável escalação do Internacional: c

Corinthians preparado

Na manhã do sábado (10), o clube alvinegro realizou seu último treinamento antes do confronto. Realizada no CT do Grêmio, a atividade serviu para o técnico Fábio Carille fazer os ajustes finais do time para a partida.

A equipe realizou um trabalho físico, seguido de um treino em campo reduzido e outro tático para os jogadores que iniciarão a partida como titulares, os quais ainda não foram revelados pelo treinador. Por fim, todos atletas participaram de um treinamento de finalizações - este tem sido o grande foco de Carille nesse segundo semestre.

A tendência é que o time seja o mesmo esboçado pela comissão antes de a equipe ir a Porto Alegre.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Michel Macedo, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Pedrinho, Sornoza e Clayson; Vágner Love. Técnico: Fábio Carille.

O lateral direito Fagner será ausência certa para o confronto, cumprindo suspensão após receber seu terceiro cartão amarelo durante o jogo contra o Goiás, na última quarta-feira (07). Assim, o lateral nem viajou para Porto Alegre.

Já o zagueiro Henrique, que em breve deve ser transferido para o Al Kalba, de Dubai, seguiu realizando suas atividades normalmente e estará à disposição de Carille para a partida.