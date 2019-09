Em noite sem gols, Flamengo e São Paulo empatam no Maracanã

Flamengo e São Paulo se enfrentaram neste sábado (28), no Maracanã, diante de mais de 67 mil torcedores. O líder do Campeonato Brasileiro atacou bastante, mas parou em Tiago Volpi, que garantiu o empate em 0 a 0.

Com o resultado, os cariocas chegam aos 49 pontos, mas podem ver a diferença em relação ao Palmeiras – segundo colocado – cair para apenas um ponto. No domingo, o time paulista enfrenta o Internacional, no Estádio do Beira-Rio.

Já o São Paulo, no jogo que marcou a estréia de Fernando Diniz, conquistou um ponto que pode ser importante na briga pela calcificação para Libertadores. O tricolor chega aos 36 pontos e ocupa, no momento, a quinta posição na tabela, aguardando o jogo de seus adversários.

Primeiro tempo agitado, mas sem gols

Jogando diante de um Marcanã lotado, o líder do campeonato começou se impondo, marcando forte a saída de jogo de seu adversário e apostando na constante movimentação de seus atacantes. Porém, a primeira chance foi do São Paulo.

Logo aos dois minutos de jogo Reinaldo recebeu na esquerda e cruzou para a área. Pablo chegou de carrinho para finalizar, mas mandou a bola para fora.

Depois do lance, pressão do Flamengo. Aos cinco minutos os donos da casa tiveram escanteio a seu favor e a bola foi alçada para Gabriel, que cabeceou para o meio da área. Arboleda tentou afastar, mas jogou contra a própria meta, obrigando Tiago Volpi a salvar com os pés. Na sobra, William Arão bateu para o gol e Bruno Alves salvou em cima da linha.

Dez minutos mais tarde, em novo escanteio, Arrascaeta lançou a bola na cabeça de William Arão, sem marcação. O volante cabeceou sem muita força, e Volpi fez nova defesa.

A forte marcação do Flamengo dificultava muito a troca de passes do tricolor paulista. Mas, aos 26 minutos, Reinaldo lançou Daniel Alves no campo de ataque e o camisa dez, cara a cara com Diego Alves, tocou a bola para o fundo das redes. Porém, o meia do São Paulo estava impedido e o gol foi corretamente anulado pela arbitragem.

A partir do lance, o time paulista conseguiu equilibrar o jogo e tentou agredir mais o adversário. Porém, em um lance de ataque do São Paulo, os donos da casa roubaram a bola e saíram rápido em contra-ataque. Arrascaeta lançou Gabriel na ponta esquerda, sem marcação. O atacante seguiu com a bola e tentou cruzar para Bruno Henrique, que estava livre no meio da área. Mas Arboleda conseguiu cortar o cruzamento e afastar o perigo.

Mesmo tendo mais a posse de bola e as principais ações ofensivas da primeira etapa, o Flamengo não conseguiu marcar o gol e o placar ficou em 0x0.

Flamengo para em Tiago Volpi

Mesmo jogando melhor na primeira etapa, o Flamengo sentiu a falta de alguns de seus titulares, como Rafinha, Gerson e Filipe Luís. Jorge Jesus não demorou para fazer as substituições e voltou do vestiário com os dois primeiros em campo. E no início do segundo tempo, nova chance para o Flamengo.

Em cobrança rápida de lateral Arrascaeta girou e tocou para Bruno Henrique. O atacante cortou para o meio e finalizou forte, obrigando Tiago Volpi a fazer mais uma bela defesa.

O Flamengo seguiu pressionando e aos 20 minutos chegou mais uma vez com perigo. Após boa troca de passes do lado direito, Rafinha recebeu na área e cruzou rasteiro para Bruno Henrique. Porém, Volpi se esticou todo e tirou a bola praticamente dos pés do atacante.

A bola seguiu com os cariocas. Bruno Henrique recebeu de novo na área e deu ótimo passe para Gerson, que chegou batendo de primeira. Mas o goleiro tricolor fez nova defesa salvando o São Paulo novamente.

Na sequência, Pablo tocou para Anthony, que contou com a falha do zagueiro Pablo Marí, para ficar sozinho, frente a frente com Diego Ales. O atacante finalizou bem e obrigou o goleiro rubro-negro a fazer boa defesa, mandando a bola para escanteio.

O Flamengo seguiu atacando. Aos 28 minutos, Gabriel recebeu passe por trás da zaga e fez um belo cruzamento para Arrascaeta, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. Porém, o camisa 9 estava impedido e o lance foi novamente anulado pela arbitragem.

Depois do lance, os donos da casa foram para cima tentar o gol da vitória, contando com o apoio dos mais de 67 mil torcedores presentes no estádio. Porém, o São Paulo soube se defender e segurar a pressão rubro-negra, garantindo o empate fora de casa.