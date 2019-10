Jogo do século! A um passo da final, Flamengo e Grêmio se enfrentam pela Libertadores

Falta apenas um passo! Flamengo e Grêmio duelam frente a frente nesta quarta-feira (23) em busca da classificação para a final da Copa Libertadores. O Rubro-Negro, por ter marcado gol no jogo de ida — empate em 1 a 1 —, se classifica com um empate por 0 a 0, o Grêmio precisará fazer um gol.

A partida de volta será no Maracanã, a vantagem do empate sem gols é carioca. No entanto, qualquer empate acima de 2 a 2 classifica a equipe gaúcha. No Flamengo, a expectativa para a chegada na final é alta, afinal, a última vez que o clube da Gávea chegou à decisão foi em 1981, ano em que se sagrou campeão. O Grêmio chegou à final em 2017 e também levantou a taça, mas a equipe de Renato Gaúcho tem chegado frequentemente nas fases finais.

Flamengo de Jesus

Para fazer história, Jorge Jesus conta com o retorno de Filipe Luís, recuperado de lesão no joelho e as possíveis voltas de Rafinha e Arrascaeta. Espera-se que o Uruguaio fique no banco de reservas e só entre em campo, em caso de extrema necessidade.

Com isso, o provável Flamengo para o jogo desta quarta tem: Diego Alves, Rafinha (Rodinei), Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Gabigol. Diego e Lincoln devem ser relacionados para a partida, ambos se recuperaram de lesão e já estão prontos para jogar, no entanto, não devem entrar em campo.

Grêmio de Renato

Se no Rubro-Negro quase não há desfalques, no Grêmio a preocupação é pelo atacante Luan. O camisa 7 sofreu uma pequena fissura em um osso do pé direito e pode ser submetido a cirurgia, portanto está fora da partida. O substituto imediato do atacante também preocupa, Jean Pyerre não joga desde o dia 20 de setembro e está se recuperando de lesão na coxa direita, caso jogue, será no sacrifício.

Renato Gaúcho deve levar a campo a seguinte formação: Paulo Victor; Léo Moura (Galhardo), Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel (Thaciano), Maicon, Matheus Henrique, Everton e Alisson; Diego Tardelli. A novidade é a volta de Geromel, recuperado de lesão e não enfrentou o Flamengo no jogo de ida.

Coletivas pré-jogo

Em clima de mistério, o Flamengo realizou a preparação para a partida sem a presença de membros da imprensa. Na segunda-feira (21), as equipes de reportagem tiveram acesso ao final do treinamento. Nesta terça-feira, no entanto, não foi liberado o acesso.

A coletiva teve Diego Alves como personagem principal. Entre as perguntas, o goleiro respondeu sobre o clima da partida: "Fico feliz em poder desfrutar desse momento, de tudo, do Brasileiro, da Libertadores, participando desse tipo de jogo, terreno que gosto, para jogar esses jogos importantes que vim para cá. Com tranquilidade para render o máximo."

O arqueiro também respondeu sobre a vantagem do empate para o Flamengo: "Se eu não sofrer e se o time fizer (a gente se classifica). A gente não sabe o que vai acontecer. tento sempre não sofrer (gol), sabendo que é difícil. A gente se prepara não só para esse, mas para todos. Sabemos que o 0 a 0 é a nosso favor, mas os dois times são ofensivos. Posso errar, mas 0 a 0 não termina esse jogo, se terminar, melhor para nós."

Do outro lado, Renato Gaúcho abordou o tema Luan, onde afirmou que o jogador está fora da partida e que dificilmente retorna nesta temporada. Além de ressaltar a importância do jogo: "Lógico que é um dia para entrar para a história. Eliminar o Flamengo em estádio lotado, com vários jogadores de Seleção, invencibilidade de 14 jogos... Meu grupo está acostumado a entrar na história."

Projetando o confronto, o treinador gremista falou do bom retrospecto de sua equipe na competição: "Se o Grêmio chegou em uma semi de Libertadores, vai mudar? O que está certo, não muda. Se temos sucesso em três anos, não tem por que mudar. Conheço muito bem o Flamengo, é um time que se você se amedrontar, vai sofrer o jogo todo e não vai ganhar. Gosta de jogar sufocando o adversário. Mas o Grêmio também é grande. Teremos 90 minutos de muitas emoções."

Flamengo e Grêmio se enfrentam às 21h30, (de Brasília) no Maracanã. O empate em 0 a 0 garante aos cariocas o direito de disputar a final. Caso empate por 2 a 2 ou qualquer placar superior, a vaga fica com o Imortal.