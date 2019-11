Poupando titulares, vice-líder Palmeiras encara Vasco em São Januário

Duelo entre o Cruzmaltino e o Alviverde será um dos mais importantes na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida colocará frente a frente um postulante ao título e uma equipe que tenta se manter tranquila e sonhando com voos maiores. Nesta quarta-feira (06), a bola rola às 21h30 em São Januário.

De um lado o Vasco, tentando se livrar matematicamente de qualquer risco de rebaixamento e sonhando com uma vaga no G-6. Do outro o Palmeiras que vem de três vitórias seguidas e tenta alcançar o Flamengo na briga pelo título do Brasileirão.

Em jogo, além dos três pontos, está a chance do Palmeiras garantir matematicamente a classificação para a próxima Libertadores. Para isso precisa vencer e torcer para uma derrota do seu rival Corinthians contra o Fortaleza. E uma vitória combinada com tropeço do Flamengo pode significar a redução da vantagem para cinco pontos.

No lado vascaíno, uma vitória o colocaria com 42 pontos na classificação. O que praticamente o garante na Série A do Brasileirão e o deixaria vivo na briga por uma vaga na Libertadores. Faltando oito rodadas a distância atual é de sete pontos.

Prováveis Escalações

Para a partida os times possuem alguns desfalques. No lado Cruzmaltino, Richard e Bruno Gomes (suspensos), Henrique (machucado) e Talles Magno (seleção sub-17) são os principais. No lado Alviverde, Felipe Melo (suspenso) e Ramires (lesionado) são os jogadores de fora.

O técnico Vanderlei Luxemburgo deverá mandar a equipe do Vasco a campo com: Fernando Miguel; Pikachu, Oswaldo Henríquez, Leandro Castan e Danilo Barcelos; Fellipe Bastos, Raul e Guarín; Bruno César, Rossi e Marrony.

Já Mano Menezes deverá escalar a seguinte equipe: Fernando Prass; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Thiago Santos, Matheus Fernandes e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.

Vasco e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (06), às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro da partida será Rafael Traci.