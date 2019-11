Botafogo joga bem, mas perde para Flamengo com gol no apagar das luzes

Flamengo e Botafogo mediram forças pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E quem apostava em jogo fácil pelo lado rubro-negro, se enganou. O Botafogo foi valente, guerreiro, e fez uma das melhores partidas no ano, mas no fim, com gol de Lincoln já ao apagar das luzes, o Flamengo saiu vencedor do clássico.

Primeiro tempo com domínio alvinegro

O primeiro tempo foi de domínio botafoguense, sempre abusando do contra-ataque e jogadas de velocidade, contando sempre com a participação de Léo Valencia e Alex Santana o Botafogo foi quem mais levou perigo durante todo o primeiro tempo, mas não conseguiu resultar seu domínio em gols, parava sempre na dupla de zaga formada por Pablo Marí e Rodrigo Caio e encerrou o primeiro tempo no zero. Pelo lado do Flamengo - que teve somente uma chance boa durante todo o primeiro tempo -, o time consistia em ataques pelo alto e jogadas aéreas, foi uma noite de pouca inspiração, com o trio de ataque da noite em baixa sem levar perigo ao time adversário.

Segundo tempo de pressão flamenguista

Esperança, palavra essa que define muito bem o que foi esse segundo tempo entre Flamengo x Botafogo. De um lado, a esperança de um gol que sacramentasse o bom primeiro tempo do fogão e arrancasse de vez a chance de entrar na zona do rebaixamento. De outro, a ameaça de sua vantagem cair em relação ao vice-líder Palmeiras e poder dar gás para o seu principal concorrente na busca do título deu a esperança de um gol salvador durante todo o segundo tempo ao torcedor rubro-negro. O jogo vinha muito equilibrado até que o jogador Luiz Fernando cometeu falta em Éverton Ribeiro, em uma jogada de contra-ataque do Flamengo e foi expulso. Tudo que o Flamengo precisava. Com o Botafogo com um a menos, a equipe rubro-negra dominou o jogo, até que Lincoln após bela jogada de Bruno Henrique abriu o placar e sacramentou a vitória do líder do campeonato brasileiro.

Com a vitória, o Flamengo mantém os 8 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado Palmeiras e o Botafogo entra na zona de rebaixamento, enfrentando uma má fase duradoura. O Flamengo enfrenta o Bahia, no próximo domingo (10), às 18h, em busca de manter ou ampliar a vantagem para o segundo colocado. O Botafogo enfrenta o Avaí, mais uma vez no Engenhão, às 20h, na próxima segunda-feira (11), em busca de sair da zona do rebaixamento e quebrar um jejum de vitórias que já dura quatro jogos.