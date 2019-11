Empate com Fortaleza deixa Inter para trás na briga por vaga na Libertadores

Na noite desse domingo (24) Internacional recebeu o Fortaleza pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio em Porto Alegre. Esse foi o primeiro embate no qual Zé Ricardo enfrenta o Fortaleza após a sua saída do clube há dois meses, com a vantagem de conhecer bem o time adversário o Inter tinha tudo para sair vitorioso na partida e se aproximar do G-5, mas quem saiu na frente foi o tricolor que começou goleando, virou mas no fim da partida empatou. O placar final foi de 2 a 2, deixando o Fortaleza com 43 pontos na 12º colocação da tabela, já o Internacional soma 51 pontos na 7º colocação.

Goeladas de Guerreiro

Após ver o adversário abrindo o placar nos primeiros minutos do jogo, aos 24 em uma cobrança de falta D'Alessandro bate em frente ao Gol, mas Felipe Alves defende com o ombro, novamente D'Alessandro aos 31' o meia dribla a marcação e arrisca para o gol, mas bola passa muito perto. Aos 42' Pottker lança na área, Uendel manda de cabeça para Guerreiro que cabaceia no Gol, deixando tudo igual no primeiro tempo da partida. No segundo tempo, em 16' D'Alessandro cobra falta e manda na área, mas defesa do Fortaleza afasta. Aos 37' em uma cobrança de escanteio, Guilherme levanta na área, Guerreiro manda bola de cabeça para o Gol, empatando mais uma vez. Aos 48' em uma cobrança de pênalti para o Fortaleza, Bruno Melo bate mas Marcelo Lomba defende.

Quase uma vitória

O tricolor entrou em campo sem deixar se intimidar pelo time da casa, e abriu o placar logo aos 07' com gol de Osvaldo que driblou Heitor e mandou rasteiro para o gol. Aos 15' D'Alessandro toca para Patrick, que levanta na área, Guerreiro domina e não finaliza bem mandando pro gol, mas Felipe Alves faz uma bela defesa. Em 33' Guerreiro cobra falta e manda para o lado esquerdo do gol de Felipe Alves que faz mais uma defesa importante. No segundo tempo, nos 19' Juninho cobra escanteio e manda na área, bola sobra para Romarinho que chuta fraco para o gol e Marcelo Lomba agarra. Aos 26' após Marcelo Lomba defender bola de Gabriel Dias, Tinga aproveita rebote se joga na bola e divide com Uendel mas consegue marcar o segundo gol. Aos 35' Tinga tenta passe longo para Edinho, mas Marcelo lomba pega a bola.

Próximos jogos

Inter enfrenta o Goiás, novamente em casa na próxima quarta (27) as 19h30. O Fortaleza irá jogar na quinta (28) contra o Santos, no Castelão as 20h.