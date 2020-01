Vasco e Itapirense largam na frente no Grupo 19 da Copinha

Finalista da Copa RS em 2019, finalista da Copa SP em 2019, e finalista do Carioca em 2019. A equipe sub-20 do Vasco chegou em todas essas finais, e foi vice-campeã em todas. Buscando alterar essa sina, o Cruzmaltino levou uma equipe forte para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Alguns nomes conhecidos da torcida vascaína como Riquelme, Miranda, Caio Lopes e Vinicius Paiva formam a base do time. E foi assim que derrotou o Carajás-PA, time que o Cruzmaltino enfrentou no último sábado (4), na cidade de Itapira.

Logo aos nove minutos, Caio Lopes deu belo passe em profundidade e Juninho completou, 1 a 0. Aos 17 minutos, o placar já marcava 2 a 0 Vasco. Após cobrança de falta, o atacante Laranjeira completou de cabeça.

O Carajás-PA não se abateu e logo na saída de bola William lançou para o ataque e Jonas Açaí correu mais rápido que a defesa vascaína e fez o primeiro gol da equipe paraense nesta edição da Copinha.

Acredite se quiser, dois minutos depois saiu outro gol. Caio Lopes deu uma passe pelo alto, João Pedro matou no peito e sem deixar a bola cair fez o terceiro gol do Vasco na partida, 3 a 1. O Gigante da Colina foi melhor, mas não ampliou na primeira etapa.

Na segunda etapa, o Carajás-PA assustava com Jonas Açaí, que tentava jogadas com habilidade e levava perigo. Mas foi o Vasco que fez o quarto após cobrança de pênalti do zagueiro e capitão Miranda, 4 a 1.

O cansaço pesou e a equipe paraense não conseguiu mais assustar. No final da partida, ainda deu tempo do quinto gol Cruzmaltino, Arthur acertou um lindo chute de fora da área, no ângulo, 5 a 1.

Vitória dos donos da casa

No jogo que abriu o grupo 19 da Copinha, a Itapirense-SP, dona da casa, não tomou conhecimento do estreante em edições de Copa SP, Jacuipense-BA, e venceu pelo placar de 3 a 1.

Os gols da partida foram anotados por Fernandes aos 31 do primeiro tempo, ainda na primeira etapa Felipe Matheus ampliou aos 35, 2 a 0 Itapirense-SP. O Jacuipense-BA até tentou reagir com Ítalo, logo aos três do segundo tempo, mas Andrey aos 35 minutos fechou o placar do jogo em 3 a 1 para a Itapirense-SP.

Na próxima rodada, a Itapirense-SP enfrentará o Carajás-PA e o Vasco pega a Jacuipense-BA. Ambos os jogos acontecerão na terça-feira (07), na cidade de Itapira.