Na volta dos titulares, Inter vira no final e bate Ypiranga no Gauchão

O Internacional voltou a vencer após duas partidas no Campeonato Gaúcho 2021. Na noite deste domingo (14) no Beira-Rio, o colorado saiu na frente do Ypiranga com Yuri Alberto, ainda no primeiro tempo, Cristiano empatou para os visitantes. No início da segunda etapa, Caprini pôs o canarinho na frente, mas Zé Gabriel, Edenilson e Patrick garantiram o triunfo vermelho.

Estratégias

Esta foi a primeira partida em que o Inter utilizou a maioria de seus titulares. Osmar Loss comandou a equipe, já que Miguel Ángel Ramirez não está regularizado. O Ypiranga optou por manter a equipe que lhe deu a liderança do estadual, apostando na velocidade de seus atacantes.

O jogo começou com o Inter indo ao ataque e logo aos cinco minutos, Yuri Alberto abriu o placar. A partir daí, o jogo perdeu emoção na primeira etapa, o colorado tinha mais posse de bola e presença ofensiva, enquanto o Ypiranga explorava o contra-ataque e aos 44 minutos, a estratégia do time de Erechim deu certo, em uma rápida escapada, a bola ficou com Cristiano que finalizou forte para estabelecer igualdade.

No início do segundo tempo, o Ypiranga veio disposto a repetir o bom final de primeiro tempo e tudo ficou mais fácil quando teve um pênalti a seu favor aos 5 minutos. Na cobrança, Caprini fez o gol da virada.

A derrota parcial fez o Inter a mudar o time, promovendo o ingresso de Caio Vidal, Thiago Galhardo e Guerrero, mas quem fez o gol de empate foi Zé Gabriel, aos 20 minutos após toque de cabeça em cobrança de escanteio.

Na sequência o Inter buscou o gol que lhe colocasse em vantagem novamente e ele ocorreu só nos acréscimos, em cobrança de penalidade máxima que Edenilson bateu com muita categoria. Ainda houve tempo para Patrick dilatar o marcador, aos 49 após passe de Edenilson.

Classificação e próximos compromissos

Terceiro colocado com sete pontos, o Inter joga novamente no domingo, fora de casa contra o Novo Hamburgo. O Ypiranga é vice-líder também com sete e agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na quinta-feira, o time encara o Penarol, no Amazonas.