São Luiz conta com gol contra para vencer Internacional fora de casa no Gauchão

Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, nesta segunda-feira (8), o São Luiz venceu o Internacional pelo placar de 2 a 1 no Estádio Beira-Rio. Hugo Almeida abriu o placar, Yuri Alberto deixou tudo igual e, no final da partida, Tiago Barbosa fez gol contra.

A primeira etapa foi bastante truncada. Os visitantes apostaram na marcação forte e não deram espaços para os donos da casa, que tiveram muita dificuldade na criação. O gol que abriu o placar saiu de bola parada. Gabriel Araújo levantou a bola na área e Hugo Almeida apareceu para tocar de cabeça e deixar o time de Ijuí na frente.

No segundo tempo, o Inter saiu em busca do empate. A equipe explorou bastante o lado direito com Heitor. E foi assim que saiu o gol colorado. O lateral cruzou na área e encontrou Yuri Alberto, que dominou e mandou pra rede, deixando tudo igual.

As duas equipes tiveram boas oportunidades de balançar a rede novamente. O Colorado, em nova jogada pela esquerda, viu Yuri Alberto cruzar para Peglow, que estava livre na área, mas não conseguiu boa finalização. Já o São Luiz viu Ariel ficar cara a cara com Daniel e chutar em cima do goleiro, que fez boa defesa.

O São Luiz ainda teve uma expulsão. Aos 42 minutos, Jadson fez falta em Vinicius Mello, que estava invadindo a área, e recebeu cartão vermelho.

Tudo se encaminhava para o empate, quando a bola chegou na área colorada e Tiago Barbosa, na tentativa de afastar, colocou pro gol.

Classificação e próximos compromissos

Essa foi a segunda vitória do São Luiz na competição, a equipe soma seis pontos e ocupa o terceiro lugar. O Colorado permanece com quatro pontos, na quarta posição.

No próximo sábado (13), o Inter volta a campo para enfrentar o Ypiranga, às 21h, novamente no Beira-Rio. No dia seguinte, o São Luiz joga contra o Novo Hamburgo, na Arena União Frederiquense, em horário a ser definido.