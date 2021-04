Apesar de revés, Fábio Matias valoriza estratégia do Internacional: "Convicção permanece mesmo depois desse resultado"

O Internacional conheceu sua primeira derrota no Gauchão jogando em casa. Na noite desta segunda-feira (8), em duelo válido pela terceira rodada do Estadual, o São Luiz saiu na frente com Hugo Almeida ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Yuri Alberto empatou mas no último lance, Tiago Barbosa que estava em campo a poucos minutos acabou marcando contra e o time de Ijuí venceu por 2 a 1.

Após a partida, Fábio Matias, que está comandado o Inter nas primeiras rodadas da competição atendeu a imprensa e avaliou o jogo: "O primeiro tempo foi de dificuldade no meio-campo, no segundo tempo adiantei o Johnny e coloquei o Vidal. Isso acabou dando certo pelo volume que tivemos. Que bom que um time vem enfrentar um Inter com time de base e se preocupa com não jogar de forma propositiva, isso é bom", comentou.

O técnico deixou em aberto a possibilidade da volta de Paolo Guerrero nos próximos jogos: "A possibilidade sempre existe. Ele vem evoluindo na parte física", explicou.

Classificação e próximos compromissos

Quinto colocado com quatro pontos, o Internacional volta a campo no sábado (13), às 21h, diante do Ypiranga, novamente no Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre/RS. O São Luiz terá como adversário o Novo Hamburgo, em jogo a ser disputado no domingo (14).