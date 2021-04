Emocionado, Patrick lamenta perda do título: "Faltou um gol"

Internacional e Corinthians empataram por 0 a 0 nesta quinta-feira (26) em jogo válido pela última rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. Precisando da vitória para pleitear o título, o Colorado buscou o placar até o último minuto e teve dois gols anulados, além de um pênalti desmarcado após revisão do árbitro de vídeo, tudo isso enquanto o Flamengo perdia para o São Paulo no Morumbi.

Encaramos de frente muitas dificuldades ao longo desta temporada. Buscamos a superação com todas as nossas forças até o final. Infelizmente o objetivo não foi alcançado, mas saímos de cabeça erguida. Seguiremos trabalhando forte. #VamoInter pic.twitter.com/fxsaojhWTl — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 26, 2021

O roteiro não foi generoso com o Colorado, após o apito final, extenuados, os jogadores caíram em lágrimas e o volante Patrick, que com seis gols foi um dos destaques da campanha do time comandado por Abel Braga, representou bem o sentimento dos jogadores em campo:

"Faltou um gol. Estávamos esperando por esse resultado, há 41 anos. Independente disso, quem já está há muito tempo. Chegamos perto. Entramos nesse espírito e um escudo só, do Internacional. Em 41 anos, tão perto."

O volante também chamou a atenção para a campanha do Internacional no campeonato e as intervenções do VAR ao longo da partida. Bastante abalado, completou:

"A gente vinha numa crescente muito boa, sequência de vitórias. Tivemos gols anulados, intervenções do VAR. Levantar a cabeça. Não tem como não sentir essa dor. A gente sabe que o torcedor está lutando pelo clube. A gente está brigando em cima, disputando finais e não conseguimos o objetivo. A gente tem que sentir a dor, lamber a ferida. O Internacional, dentro de suas condições financeiras, está no caminho certo. Que 2021 seja melhor"

Apesar do baque, o Colorado não terá muito tempo para lamento. Com uma temporada colada na outra, o Inter já tem estreia marcada para o dia 01 de março, às 20h no Beira-Rio, contra o Juventude.