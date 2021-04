Corinthians fica à frente do placar três vezes, mas empata com Athletico em jogo frenético

Na noite desta quarta (10), com bola rolando às 21h30 na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Athlético-PR protagonizaram grande jogo, aberto, com os dois times buscando os três pontos sempre e mostrando apetite em se garantir na próxima Libertadores.

Com gols de Gustavo Mosquito (2x) e Gabriel para o Timão, e Vitinho, Fernando Carnesin e Abner, para o Furacão, o placar ficou em 3 a 3 e cada um somou um ponto a mais na tabela.

Estratégias das equipes

Repetindo a escalação que deu certo diante do Ceará, o técnico Vagner Mancini mandou o Corinthians a campo no 4-2-3-1, tendo a linha de quatro defensores, Gabriel como homem de marcação, Cantillo como o segundo volante que desequilibra no passe, com Araos sendo o articulador das jogadas.

Otero estava aberto pelo lado esquerdo, Gustavo Mosquito pela direita e Léo Natel como homem de referência, na teoria. Na prática Natel se movimentou bastante, caindo pelos dois lados e por dentro, confundindo a marcação do Furacão.

Já Paulo Autuori mandou o Athlético-PR também num 4-2-3-1, com quatro defensores, Alvarado e Christian como volantes, Fernando Canesin como homem de meio, Carlos Eduardo caindo pelo lado esquerdo, Nikão pelo lado direito e o artilheiro Renato Kayzer no ataque.

Com bola rolando, Nikão também caiu bastante por dentro para ocupar a função de armador da equipe, comportamento que é normal nos jogos do Furacão.

Primeiro tempo com muitos gols

Corinthians e Athlético-PR protagonizaram um grande primeiro tempo na Neo Química Arena. Com ambas as equipes buscando propor o jogo, as chances apareceram e os gols saíram. E as bolas nas redes começaram logo cedo.

Aos três minutos o Timão abriu o marcador após Cantillo acertar um belo passe longo para Fagner matar no peito e achar Gustavo Mosquito, que deu um belo chapéu no marcador e bateu de canhota para o fundo do gol.

Apesar do tento sofrido o Furacão não se intimidou e também buscou propor o jogo. Diferentemente do que se esperava, Carlos Eduardo caiu bastante pelo lado direito, junto a Nikão, deixando o corredor aberto para Abner subir para o ataque.

E foi em uma jogada assim que saiu o gol de empate. Aos 13' Renato Kayzer ajeitou de peito para Christian após passe longo e o meia tocou para Abner chegar batendo de primeira, no ângulo, e deixar o 1 a 1 no placar.

Mantendo o ritmo, o Corinthians demorou apenas cinco minutos para voltar a lidera o placar, após Fagner bater escanteio, Gil desviar e Gabriel cabecear para as redes. Neste momento, Gustavo Mosquito e Léo Natel davam muito trabalho para a defesa do Furacão, sempre partindo em velocidade e arriscando finalizações perigosas. Mas, assim como diz o ditado, quem não faz, leva.

Aos 34' Abner subiu mais uma vez ao ataque, cruzou com desvio e a bola chegou para Jonathan do outro lado do ataque. O lateral cruzou para Renato Kayzer dividir bola com Cássio e a bola sobrou para Fernando Canesin empurrar para o fundo do gol, fazendo com a que a estratégia de Paulo Autuori em apostar nas subidas de Abner desse muito certo.

Ritmo acelerado também no segundo tempo

A exemplo do primeiro tempo, a segunda parte também foi frenética. Antes mesmo dos dez minutos o Corinthians já havia perdido grande chance após Santos soltar chute de Léo Natel e depois operar milagre ao pegar chute de Gustavo Mosquito no rebote.

O Athlético não deixou barato e perdeu grande chance depois que Renato Kayzer recebeu na cara do gol, Cássio fechou o ângulo, o atacante rolou para o meio da área e Carlos Eduardo chutou em cima de Gil quase dentro do gol. Na continuação Vitinho soltou uma pancada no travessão sozinho dentro da área.

Na jogada seguinte o Timão voltou a frente do marcador. Aos 55' Araos fez boa jogada e deu belo passe para Gustavo Mosquito partir em velocidade e na frente de Santos mandar a bola para o fundo do gol e fazer o seu segundo gol na partida.

Vagner Mancini fez mudanças tentando fechar as jogadas pelo lado do campo por parte do Furacão, colocando Lucas Piton para ajudar Fábio Santos e Xavier no lugar do amarelado Gabriel.

Porém, as mudanças não tiveram os efeitos esperados e justamente no lado esquerdo da defesa saiu o gol de empate dos paranaenses, quando Fernando Canesin cruzou rasteiro e Vitinho bateu chapado dentro da área para deixar o placar em 3 a 3.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado o Corinthians ficou na 8ª posição, com 49 pontos e na próxima rodada encara o Flamengo, domingo (14), às 16h, no Maracanã. Já o Athlético ficou na 10ª colocação, com 47 pontos e na próxima rodada enfrenta o Atlético-GO, domingo (14), às 18h15, na Arena da Baixada.