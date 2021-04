Em tarde de Nacho Fernández, Atlético vence clássico mineiro contra América

Sob mais uma grande exibição de Nacho Fernández, o Atlético-MG foi superior e venceu o clássico contra o América-MG, por 3 a 1, no Mineirão, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, neste domingo (4).

Nacho marcou o único gol do primeiro tempo. Na etapa final, João Paulo deixou tudo igual para o Coelho, e Nacho e Guilherme Arana aumentaram para o Galo.

O jogo

O América-MG começou com um pouco mais posse de bola, mas sem assustar o goleiro Everson. Aos 16 minutos, num arremate de falta cobrado por Nacho Fernández há poucos metros da entrada da área, o argentino abriu o placar. A bola foi baixa, mas desviou em Ademir e acabou enganando o goleiro Matheus Cavichioli, que ficou sem reação.

A partir daí, o Atlético-MG entrou de vez e passou a controlar o jogo. O time teve boas chances de ampliar o placar, principalmente em descidas com Keno. A melhor oportunidade do Coelho no primeiro tempo foi com Rodolfo, aos 19. Em um erro individual de Junior Alonso, que não dominou a bola, o atacante americano disparou em direção ao gol, mas foi interceptado pelo goleiro Everson, que cresceu no lance sem cometer falta.

Nacho mostra autoridade

Os primeiros minutos do segundo tempo foram dominados pelo América-MG, que conseguiu chegar ao gol de empate com João Paulo, aos 10, chutando de fora da área – o lateral havia experimentado a mesma jogada outras duas vezes na etapa final.

Mesmo com a igualdade no placar, o Galo não recuou. A partida se equilibrou. Cérebro da equipe em campo, Nacho fez o gol da virada aos 25. A jogada nasceu de um contra-ataque, tabela de Hulk e Vargas, finalização de Keno e sobra do argentino. Nacho quase saiu do Mineirão com um hat-trick, se uma bola cabeceada por ele não tivesse batido no travessão aos oito minutos.

Já no fim do jogo, aos 43, Arana marcou o terceiro e fechou o placar para o Atlético-MG no Mineirão. O lateral pegou uma sobra na entrada na área – ele havia sido deslocado para o meio devido a uma troca de posições efetuada por Cuca, após sacar Nacho do campo.

Classificação e agenda

O jogo valia a liderança, e agora o Galo é líder isolado no Estadual, com 18 pontos. Logo atrás vem o América-MG, com 15. O time de Cuca retorna aos gramados na próxima quarta-feira (7), contra o Pouso Alegre, às 16h, no Mineirão.

O Coelho joga um dia depois, contra a Patrocinense, às 17h30, no Independência.