No sufoco, Grêmio mira três pontos preciosos contra Corinthians pela Série A

Neste sábado (28), o Grêmio enfrenta o Corinthians, às 21h, na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Tricolor Gaúcho está na 17ª colocação com 16 pontos. Por outo lado, o Timão está próximo do G-4, na sexta posição, com 24 pontos.

Retrospecto

Em 87 partidas, o Grêmio foi vitorioso em 35 jogos, empatou 24 e foi derrotado 28 vezes para o Corinthians. Em momento distinto na temporada, o clube gaúcho precisa aumentar o leque de triunfos para respirar no Campeonato Brasileiro.

Plantel

O Grêmio de Luiz Felipe Scolari não poderá contar com o atacante Douglas Costa, lesionado. Além dele, Guilherme Guedes está recuperado de lesão, mas não 100% fisicamente para ser relacionado. A boa notícia é de que Ruan, Geromel e Maicon foram relacionados para o confronto. No ataque, Campaz e Ferreira disputam posição.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Lucas Silva e Villasanti; Alisson, Campaz (Ferreira) e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

O Corinthians de Sylvinho não terá novamente o lateral-direito Fágner e o meia Adson, machucados. Na lateral, Du Queiroz deve comandar a titularidade, enquanto Gabriel Pereira, Marquinhos ou Renato Augusto disputam a vaga no meio-campo. O atacante Léo Natel está em negociação avançada com Apoel, do Chipre e não foi relacionado.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni e Giuliano; Marquinhos (Renato Augusto), Gustavo Mosquito e Jô. Técnico: Sylvinho.

Arbitragem

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro - MG (CBF)

Árbitro Assistente 1: Guilherme Dias Camilo - MG (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Ricardo Junio de Souza - MG (CBF)

Quarto Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn - RS (CBF)

Árbitro de Vídeo: Emerson de Almeida Ferreira - MG (CBF)

AVAR: Marcus Vinicius Gomes - MG (CBF)

Observador de VAR: Jose Alexandre Barbosa Lima - RJ (CBF)