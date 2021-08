Corinthians anuncia oficialmente contratação do atacante Roger Guedes

O Corinthians anunciou a contratação do seu terceiro reforço para a temporada 2021, o atacante Roger Guedes, de 24 anos, que estava Shandong Taishan e rescindiu seu contrato nos últimos dias. Depois de um longa novela, o final foi feliz para a fiel e para o atleta.

O atacante chega com uma grande expectativa pela torcida corintiana, que esperava ansiosamente por desfecho positivo. O anúncio foi feito através de uma live no Instagram da equipe, onde mostra o jogador chegando no Parque São Jorge, sede oficial do clube.

Carreira

Roger Guedes tem passagens no futebol brasileiro pelo Criciúma onde foi revelado para o futebol. Pelo Palmeiras, clube em que conquistou o campeonato brasileiro de 2016. Em 2018 foi emprestado pro Atlético-MG. Na China, o brasileiro jogou por três temporadas, fazendo 27 gols em 52 partidas oficiais.