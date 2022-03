Luciano marca e São Paulo fecha fase de grupos com vitória sobre Botafogo-SP

Apenas cumprindo tabela, o São Paulo recebeu o Botafogo-SP em jogo válido pela 12ª rodada do Paulistão. No Morumbi o tricolor saiu na frente com Rigoni. Jean Victor até empatou, mas Luciano fez o da vitória na tarde do último sábado (19).

O São Paulo volta a campo na terça-feira (22), às 20h30, quando encara o São Bernardo pelas quartas. A derrota não permitiu que o Botafogo se classificasse para a próxima fase.

Luciano faz o da vitória!

A primeira chegada de perigo na partida foi no cruzamento de Rigoni da direita, que todo mundo foi na bola, ninguém desviou e ela passou pelo goleiro, abrindo o placar para o São Paulo com quatro minutos!

Aos 32 apenas a próxima jogada de perigo foi criada, em um escanteio ensaiado e batido para Rigoni na entrada da área. Ele chutou mal, pingando e a bola foi em Calleri, que tentou o desvio e obrigou Deivity a espalmar. No rebote Arboleda chutou, a bola passou na frente do gol e chegou em Igor Gomes mais uma vez na esquerda, que levantou a bola na área e viu Patrick desviar por cima do gol.

Três minutos depois Rigoni conseguiu o passe para Calleri. Ele arrancou sozinho, invadiu a área e devolveu para Rigoni no meio da área, mas ele bateu pelo lado direito do gol aberto!

No segundo tempo Dudu fez uma boa jogada pela esquerda no erro de saída, bateu sem ângulo e obrigou Thiago Couto a colocar por cima do gol!

Então aos 16 Thalles Costa foi derrubado na área e sofreu um pênalti para o São Paulo. Nikão foi quem bateu e ele praticamente recuou a bola para Deivity, que acertou o canto e pegou o pênalti!

Três minutos depois Bruno Michel escapou pelo meio e bateu na saída de Thiago Couto, mas mandou na trave! E aos 21 Tiago Reis ganhou no alto na entrada da área e Jean Victor bateu forte, mandando no canto esquerdo para fazer um golaço!

Após o gol a única chegada do São Paulo foi justamente o gol da vitória, aos 40 minutos, quando Welington recebeu na esquerda, devolveu para o meio e Alisson chutou forte, mas Deivity espalmou. Mas no rebote Luciano chegou chutando e mandando para o fundo do gol!