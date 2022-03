Red Bull Bragantino bate Santo André dentro de casa e se classifica no Campeonato Paulista

RB Bragantino e Santo André se enfrentaram em Bragança Paulista no Estádio Nabi Abi Chedid, nesta quarta-feira (23), em partida valida pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. Em partida com amplo domínio do RB Bragantino no primeiro tempo, a equipe do Interior Paulista venceu a do ABC, pelo placar mínimo de 1 a 0, com um golaço de Artur.

Domínio do Bragantino

O Bragantino começou o jogo apertando a saída de bola do Santo André, que não conseguia sair do campo de defesa, porém quando chegava para finalizar acabava errando o alvo.

Aos 18 , ocorreu a chance mais perigosa do Bragantino até aquele que instante, quando Artur dá belo passe para Ytalo, que recebe livre no ataque e bate cruzado, mas a bola acaba indo para fora.

Aos 38, o Bragantino seguia controlando muito bem a partida, apertando a saída do Santo André e no campo de ataque, mas suas finalizações continuavam indo para fora. Por outro lado, o Ramalhão não conseguia criar suas jogadas, então procurava segurar a equipe do Massa Bruta.

Aos 40, o Bragantino finalmente abriu o placar, após Artur receber perto da área, o atacante do Braga conduz a bola para esquerda e solta uma bomba para o gol, a bola vai no canto alto esquerdo do goleiro Jefferson Paulino que não consegue defender. Um golaço do camisa 7, abrindo o placar para o Massa Bruta.

E assim acabou o primeiro tempo, com um jogo dominado pelo Bragantino desde os primeiros minutos, apesar de ter todo esse domínio do jogo, a equipe do Braga pecava muito em suas finalização e acabou demorando para abrir o placar.

Massa Bruta classificado

Logo aos cinco minutos da segunda etapa, o Bragantino já levou perigo ao gol do Santo André , quando Helinho cobrou escanteio fechado, e Luan Cândido cabeceou na primeira trave, mas a bola vai para fora passando perto do gol.

Aos 23, Lucas Tocantins faz boa jogada pela esquerda, toca para Thiaguinho, que da passe para o Junior Todinho que na entrada da área bate para o gol, mas acaba parando na defesa do goleiro Cleiton.

O jogo acaba ficando morno, sem nenhuma chance muito clara para ambos os lados, apesar do Bragantino ter o controle do jogo, a equipe já não tinha a mesma agressividade do primeiro tempo. O Santo André, entretanto, não conseguiu aproveitar a diminuição do ritmo do adversário e também não levava muito perigo.

A partida não mudou muita coisa, o Bragantino em um segundo tempo sonolenta não levava perigo, mas o Santo André não conseguiu aproveitar, mesmo a equipe do Ramalhão atacando no final do jogo, não conseguiram converter seus ataques em finalizações, e assim a partida se encerrando em 1 a 0 para o Massa Bruta. Com estava vitória a equipe de Bragança voltará a disputar a semifinal do Paulistão após 15 anos.

Próximos jogos

O Bragantino esperará o fim das quartas de finais do Campeonato Paulista, para saber qual será seu adversário na semifinal da competição. Já o Santo André, irá se preparar para sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série D contra a equipe do Pérolas Negras, do Rio de Janeiro.