Em jogo de classificados, Bragantino e Palmeiras se enfrentam pela última rodada do Paulistão

Valendo pela última rodada do Paulistão, Bragantino e Palmeiras se enfrentam no Nabi Abi Chedid às 16h deste domingo (20). O Bragantino quer aumentar a pontuação e fechar a fase de grupos com vitória, enquanto o Palmeiras quer se manter invicto!

Os dois times já estão classificados para a próxima fase. No grupo C o Palmeiras lidera com 29 pontos e também é o líder no geral, enquanto o Bragantino lidera o grupo D com 19 pontos.

Cumprindo tabela – parte do Braga

O Bragantino vem para a partida após uma derrota para o Ituano – justamente do grupo do Palmeiras – por 2 a 0, com dois gols de Gabriel Barros, no último domingo (13).

Maurício Barbieri não terá para essa partida alguns nomes. Por lesão Gabriel Novaes, Alerrandro, Martínez, Haydar e Raul estão fora, enquanto Cleiton e Guilherme foram expulsos na última partida.

Sem esses nomes e rodando o elenco, o possível Massa Bruta é: Julio Cesar, Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Luciano, Praxedes e Hyoran; Bruno Tubarão, Artur e Ytalo.

Cumprindo tabela – parte do Palmeiras

Enquanto isso o Palmeiras vem de mais uma vitória em clássico. Agora contra o Corinthians o alviverde saiu na frente com Veiga, viu Roger Guedes empatar – ambos os gols de pênalti – e Danilo dar a vitória na última quinta-feira (17).

Abel Ferreira ainda não terá Luan e Mayke, que seguem tratando lesão, enquanto Zé Rafael está suspenso pelo terceiro amarelo e Patrick de Paula fora por negociar sua transferência para o Botafogo.

Sem esses nomes e também rodando o elenco, o provável Palmeiras é: Weverton, Marcos Rocha, Kuscevic, Gustavo Gómez e Jorge; Jailson, Atuesta e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Wesley, Rafael Navarro e Gabriel Veron.

Arbitragem e transmissão

Flávio Rodrigues de Souza apitará a partida com os auxiliares Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Olivera. O VAR terá comando de Daiane Muniz dos Santos.

A partida terá transmissão no app Paulistão Play e no canal de pay-per view Premiere, além do tempo real com todos os lances aqui na VAVEL Brasil!