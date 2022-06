Athletico-PR e Santos se enfrentam buscando subir na tabela

Athletico-PR e Santos se enfrentarão neste sábado (4), às 19h, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida acontecerá na Arena da Baixada, casa do Furacão, em Curitiba. O time paranaense é o sexto colocado da tabela, com 12 pontos. Já o Peixe ocupa a nona posição, com 11 pontos.

Histórico do confronto

O Santos leva vantagem no confronto direto contra o Furacão. Nas últimas 20 partidas, 11 vitórias do Peize, três empates e seis vitórias do Athletico. Porém, o rubro-negro levou vantagem no mata-mata da Copa do Brasil de 2021, quando ganhou a classificação na Vila Belmiro.

Athletico chega motivado

Com quatro vitórias em sequência, o Furacão chega motivado para a partida contra o peixe. Porém, o time de Felipão tem alguns importantes desfalques, como o zagueiro Thiago Heleno, o meia-atacante Marlos e os atacantes Marcelo Cirino, Vitinho e Canobbio. Pedro Henrique e Christian estão pendurados para a partida.

Provável Athletico-PR: Bento; Khellven, Nicolás Hernandez, Pedro Henrique e Abner; Hugo Moura, Christian e Terans; Pedro Rocha, Pablo e Cuello. Técnico: Felipão.

Santos busca primeira vitória fora de casa

O Santos chega para a partida com um jejum de vitórias em partidas fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Peixe já disputou três partidas longe da Vila Belmiro nesta edição do campeonato e soma duas derrotas (Goiás e São Paulo) e um empate (Fluminense).

Para a partida na Arena da Baixada, o Santos não poderá contar com alguns jogadores: Madson e Rodrigo Fernández (suspensos), Ângelo (problemas físicos), Kaiky (convocado para a Seleção Brasileira sub-20) e o goleiro John, que testou positivo para Covid-19 e está em isolamento.

Provável Santos: João Paulo; Auro, Maicon, Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Zanocelo e Sandry (Ricardo Goulart); Jhojan Julio, Marcos Leonardo e Léo Baptistão. Técnico: Fabián Bustos.

Arbitragem

Árbitro: Braulio Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiago Labes (SC)

Quarto árbitro: Lucas Torezin (PR)

VAR: Emerson Ferreira (MG)