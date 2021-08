Análise: Flamengo encaminha vaga, e Atléticos saem na frente nas quartas da Copa do Brasil

As quartas de finais da Copa do Brasil começaram pegando fogo! Na primeira partida valendo vaga nas semifinais, tivemos goleada, vitórias simples e empate.

A melhor apresentação foi, sem dúvida, a do Flamengo. O Rubro-Negro, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, goleou o Grêmio fora de casa e praticamente garantiu a classificação à próxima fase.

Os jogos de volta das quartas de finais da Copa do Brasil acontecem na próxima terça e quarta-feira. A Vavel Brasil acompanhará todos os lances dessas partidas em tempo real.

Grêmio 0 x 4 Flamengo

O Grêmio parecia que ia encrencar a vida do Flamengo. No primeiro tempo, a equipe do técnico Felipão foi melhor que o adversário e por muito pouco não abriu o placar.

O Tricolor ficaria com um jogador a mais ainda no primeiro tempo, após a expulsão do lateral Isla. O Flamengo também perdeu Bruno Henrique, este contundido, obrigando o treinador Renato Gaúcho a mudar sua equipe antes dos primeiros 45 minutos.

Mas o segundo tempo foi um passeio do Flamengo. Mesmo com um jogador a menos, a equipe não tomou conhecimento do Grêmio e aplicou uma sonora goleada.

Bruno Vianna, Michael, Rodinei e Vitinho marcaram os gols do impiedoso Flamengo. O Grêmio, atordoado, sequer viu a cor da bola.

Com o resultado, o Flamengo pode perder até por 3 a 0 no próximo jogo que estará classificado.

Athletico-PR 1 x 0 Santos

Em jogo equilibrado na Arena da Baixada, o Athletico-PR levou a melhor sobre o Santos.

Ainda no primeiro tempo, Renato Kayser marcou o gol da vitória do Furacão. O Santos, apesar de ter mais posse de bola, não conseguiu criar grandes oportunidades para empatar o jogo.

No segundo tempo, o time de Fernando Diniz até tentou colocar uma postura diferente em campo, mas o Furacão se defendeu bem e segurou o resultado.

Com a vitória, o Athletico-PR jogará pelo empate na Vila Belmiro. Para se classificar sem depender de uma disputa por pênaltis, o Santos precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença.

São Paulo 2 x 2 Fortaleza

Foram dois tempos distintos no Morumbi. Na primeira etapa, muito estudo e poucas chances de gol. São Paulo e Fortaleza não conseguiram passar pela defesa adversária.

Na segunda etapa, tivemos um jogo mais aberto. E aos 23 minutos, Rigoni abriu o placar para o Tricolor Paulista.

E o grande destaque do São Paulo na temporada ampliou. Rigoni, após lindo passe de Liziero, marcou o segundo e abriu grande vantagem para o São Paulo. Na temporada, desde que chegou ao Tricolor, Rigoni já marcou nove gols e deu cinco assistências, além de 37 passes decisivos.

Mas o Fortaleza mostrou o porquê de estar na terceira posição no Campeonato Brasileiro com um futebol vistoso promovido pelo técnico Vojvoda.

Primeiro, Yago Pikachu descontou aos 38 minutos. Depois, aos 47, Romarinho deixou tudo igual no placar.

O empate deixa tudo aberto para a decisão da próxima quarta-feira no Castelão. Quem vencer se classifica e outro empate leva a disputa para os pênaltis.

Fluminense 1 x 2 Atlético-MG

Ao contrário do Morumbi, os gols de Fluminense x Atlético-MG saíram todos logo no primeiro tempo.

Após uma boa jogada trabalhada, Nacho Fernandes chuta e a bola bate em Nino, que tenta cortar quase em cima da linha. O árbitro Anderson Daronco mandou seguir, mas o Var alertou que a bola entrou totalmente no gol. Galo na frente.

O Fluminense chegou ao empate em uma cobrança de pênalti. Guilherme Arana tenta cortar e acaba acertando Nino dentro da área. Na cobrança, Fred empatou o jogo.

Foi o 36° gol de Fred na Copa do Brasil, empatando com Romário como o maior artilheiro da competicao de todos os tempos.

Mas o Galo voltou a frente do placar ainda no primeiro tempo. Após linda tabela entre Nacho e Hulk, o atacante recebeu na frente e tocou na saída do goleiro Marcos Felipe.

No segundo tempo, o Atlético-MG ainda teve boas chances para ampliar o marcador, mas o jogo terminou mesmo 2 a 1. Boa vantagem construída pelo Galo para o jogo de volta no Mineirão.

Próximos jogos

Jogos de volta das quartas de finais da Copa do Brasil:

Santos x Athletico-PR - Terça-feira, às 21h30, na Vila Belmiro;

Atlético-MG x Fluminense - Quarta-feira, às 19h, no Mineirão;

Flamengo x Grêmio - Quarta-feira, às 21h30, no Maracanã;

Fortaleza x São Paulo - Quarta-feira, às 21h30, no Castelão.