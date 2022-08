Com time alternativo, Athletico recebe São Paulo na abertura do returno do Brasileirão

Neste domingo (31), o Athletico-PR encara o São Paulo, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

O time paranaense está na sexta colocação, com 31 pontos e quer se recuperar da última derrota na competição para o Botafogo no Rio de Janeiro. Já o São Paulo, em décimo, com 26 pontos, busca reabilitação após quatro empates seguidos.

Furacão com titulares poupados por conta de Libertadores

Com jogo decisivo diante do Estudiantes no meio da semana na Libertadores, o técnico Luiz Felipe Scolari deverá poupar alguns titulares neste domingo. Dois zagueiros deverão ser preservados, além do volante Hugo Moura. Terans, suspenso, também está fora.

TIme provável: Bento; Khellven, Matheus Felipe, Nico Hernández (Thiago Heleno) e Abner; Erick, Fernandinho e Vitor Bueno; Cuello ( Pedrinho), Cannobio e Vitor Roque

Reforços podem estrear hoje

O técnico Rogério Ceni terá o reforço do novo goleiro Felipe Alves, que foi apresentado essa semana, fez um treino e fica à disposição do comandante tricolor. Além dele, o volante Gallopo, poderá fazer sua primeira partida no Campeonato Brasileiro.

Time provável: Thiago Couto (Felipe Alves), Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha (Igor Vinicius), Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Luciano e Calleri.

Arbitragem

A partida será comandada pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique. Ele será auxiliado pelos assistentes Bruno Raphael Pires e Naílton Junior da Rosa.