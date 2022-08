Emílio Faro critica arbitragem após empate do Vasco contra a Chape: "Complicado jogar"

Em jogo válido pela 22ª rodada da Série B, o Vasco empatou em 0 a 0 com a Chapecoense neste domingo (31), em São Januário e perdeu a chance de encostar ainda mais no líder Cruzeiro. Com estádio lotado e torcida apoiando o tempo todo, o Cruzmaltino não conseguiu transpor a forte defesa da equipe de Chapecó.

Após a partida, o técnico interino do Vasco, Emílio Faro falou sobre a atuação da equipe, analisou a arbitragem da partida e sobre a estreia de Alex Teixeira com a camisa 7 do Vasco.

"Hoje nós enfrentamos a melhor equipe visitante do campeonato e quando nós enfrentamos equipes com essa característica, em momento nenhum a gente correu risco exagerado na partida e mostra o grau de maturidade desse elenco".

Arbitragem insegura no Brasil

Faro foi expulso por reclamação durante a partida e criticou indecisão do árbitro Douglas Marques das Flores.

"A arbitragem está muito pressionada no Brasil. Ela fica indecisa em tomar atitudes na partida e gera toda uma insatisfação das duas equipes. Um jogo picotado, um jogo parado, ele não anda e isso prejudica o time mandante. Fica complicado jogar".

Estreia de Alex Teixeira

"Já existia uma programação ideal para o Alex Teixeira. Ele está numa progressão para ter a condição ideal para poder começar a jogar os 90 minutos".

Com o resultado, o Vasco se encontra na segunda posição, com 39 pontos. O próximo adversário do Cruzmaltino será a Ponte Preta, fora de casa, no dia 9 de agosto, às 20h30.