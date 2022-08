Na estreia de Alex Teixeira, Vasco recebe a Chapecoense pela Série B

Vasco e Chapecoense se enfrentam neste domingo (31) na abertura da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo marca o retorno do atacante Alex Teixeira ao Cruzmaltino.

O Cruzmaltino busca diminuir a diferença para o líder Cruzeiro e aumentar a distância para fora do G-4, enquanto a Chape quer continuar pontuando para se afastar da zona de rebaixamento.

A volta do cria

O atacante Alex Teixeira está de volta ao Vasco. Depois de 12 anos, o jogador vai voltar a vestir a cruz de malta na tarde deste domingo, contra a Chapecoense em São Januário.

Principal contratação da temporada, o jogador volta ao time após uma boa vitória. Na última rodada, o Vasco goleou o CRB por 4 a 0, depois de três jogos sem vencer.

E para esse jogo, o técnico interino Emílio Faro terá força máxima. Além de Alex Teixeira, Zé Gabriel também está a disposição depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Yuri Lara, no entanto, deve permanecer no time titular da equipe. A dúvida fica por conta de quem sai para a entrada de Alex Teixeira, Gabriel Pec ou Raniel.

O Vasco deve entrar em campo com a seguinte escalação: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey e Nene; Alex Teixeira, Figueiredo e Raniel (Gabriel Pec).

Em busca da reabilitação

No início do campeonato, a Chapecoense, recém- rebaixada da Série A, entrou como uma das candidatas ao acesso. No entanto, a péssima campanha dentro de casa fez com que a equipe não conseguisse uma sequência positiva.

A Chapecoense é o pior mandante da competição, com apenas sete pontos conquistados dentro dos seus domínios. Em dez partidas, o Verdão do Oeste conquistou apenas uma vitória, com quatro empates e cinco derrotas.

Como visitante, no entanto, o efeito é inverso. A Chapecoense é o melhor visitante da competição, à frente de Cruzeiro, Bahia, Vasco e Grêmio, os atuais times do G-4. E é nisso que se agarra a equipe do técnico Marcelo Cabo para surpreender o Vasco dentro de São Januário neste domingo.

A escalação da Chapecoense deve ser a seguinte: Saulo; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Matheus Bianqui, Lima e Felipe Ferreira; Chrystian, Perotti e Alisson Farias.