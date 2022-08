Vasco frustra torcida e empata sem gols com a Chapecoense na reestreia de Alex Teixeira

Na tarde deste domingo (31), Vasco e Chapecoense se enfrentaram no Estádio de São Januário. O confronto foi válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes não conseguiram balançar as redes e saíram com o marcador em branco. O jogo marcou a reestreia de Alex Teixeira, que entrou aos 16 do segundo tempo no lugar de Figueiredo.

Jogo morno

O Vasco mais uma vez contou com forte apoio de sua torcida. Os mais de 20 mil ingressos para o duelo foram esgotados. Ao apito inicial do árbitro, o Gigante da Colina buscou corresponder as expectativas e buscar o campo de ataque, mas encontrava dificuldades.

Com um começo de partida morto, a primeira boa oportunidade trabalhada surgiu aos 18 minutos, quando Gabriel Pec se livrou da marcação e rolou para Andrey, que finalizou e pegou fraco na bola, facilitando assim a defesa do goleiro.

Recuada na espera de um contra-ataque, a Chapecoense também levou perigo aos donos da casa. Aos 26 Ronei recebeu de Perroti na direita, invadiu a área e soltou bomba cruzada. Thiago fechou o ângulo e fez bela defesa para salvar o Cruz-Maltino.

O Vasco chegou à ter um gol anulado. Aos 37 Nenê cobrou escanteio, Perroti cortou parcialmente, e Pec ficou com rebote. Ele arrisca, mas a bola bate em Léo Matos, que estava em posição irregular, e sobra para Anderson Conceição. O zagueiro mandou para o gol, mas a arbitragem já havia assinalado impedimento no lance

E assim um primeiro tempo morno terminou sem alteração no placar, 0 a 0.

Expulsão polêmica

O Vasco voltou ao segundo tempo disposto à mudar o cenário da partida. Aos 13, Andrey arriscou de fora de área e obrigou Saulo a fazer boa defesa. No minuto seguinte, após cruzamento de Edimar, Andrey desviou de cabeça e a bola tirou tinta da trave. Pouco depois, Alex Teixeira entrou na vaga de Figueiredo, mas teve pouco impacto.

Com o passar do tempo os catarinenses conseguiram equilibrar forças e tornar o jogo mais truncado e faltoso. Ambos os times mostravam poucas soluções ofensivas.

Aos 43 aconteceria a maior polêmica da partida. Após cometer falta, Nenê recebeu cartão amarelo, o meia, inconformado, reclamou de uma forma que o árbitro considerou exagerada e acabou expulso. A partir daí não houve novas movimentações no confronto e assim terminou o duelo, 0 a 0.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Vasco se encontra na 2ª posição, com 39 pontos. O próximo adversário do Cruzmaltino será a Ponte Preta, fora de casa, no dia 9 de agosto, às 20h30.

Já a Chapecoense está na 15ª colocação, com 24 pontos. Os catarinenses voltam a campo no dia 10 de agosto, diante do Novorizontino às 19h.