Flamengo domina Corinthians, vence fora de casa e fica perto das semis da Libertadores

O Flamengo avançou várias casinhas rumo à semifinal da Copa Libertadores. Na noite desta terça-feira (3), o Rubro-Negro venceu o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena, na partida de ida das quartas de final da competição continental. Arrascaeta, no primeiro tempo, e Gabriel Barbosa, no segundo, fizeram os gols do triunfo carioca.

Sem passar sufoco e com um bom domínio da partida, principalmente na etapa final, o Flamengo abriu uma vantagem de dois gols na disputa pela semifinal da Libertadores e, ainda deixou a impressão de que poderia até mesmo ter construído vantagem mais elástica. O Corinthians, por sua vez, apresentou pouca coisa na partida, o time de Vitor Pereira teve dificuldades para sair jogando, e para finalizar suas chances. A vitória rubro-negra foi maiúscula, já a atuação dos alvinegros é preocupante.

Domínio e vantagem rubro-negra

O jogo até começou com o Corinthians levando perigo ao gol adversário, logo aos três minutos, quando a defesa do Flamengo acabou errando na saída de bola, Yuri Alberto achou Gustavo Silva na grande área, o atacante bateu cruzado para boa defesa de Santos.

Até então, o Flamengo estava sendo bem marcado pelo time paulista, tanto que a primeira chance do Rubro-Negro só saiu aos 16 minutos, quando Arrascaeta deu belo lançamento para Pedro. O atacante dominou dentro da área, mas acabou sendo atrapalhado por Fagner e perdeu uma grande chance abrir o marcador (o assistente assinalou impedimento, mas a posição do centroavante do Flamengo parecia legal).

Aos 17, veio a primeira notícia ruim para o Timão, quando o volante Maycon saiu machucado após dividida com Thiago Maia e deu lugar para Fausto Vera, que já entrou e arriscou um chute de fora da área, no seu primeiro lance.

Sem ser pressionado pelos mandantes, o Flamengo começou a se sentir à vontade em campo. E aos 32, Arrascaeta arriscou de fora da área, mas o chute não saiu forte e Cássio defendeu. Gustavo Silva novamente pelo Corinthians, respondeu aos 35, mas seu arremate foi defendido por Santos.

Melhor em campo, o Flamengo abriu o placar com um golaço de Arrascaeta aos 36 minutos. Após vacilo de Cantillo, a bola sobrou para o uruguaio bater colocado, sem chances para o goleiro Cássio, marcando o primeiro gol do Mengão na partida. O time do Corinthians reclamou muito de um toque no braço de João Gomes na disputa do lance que gerou o gol, mas a arbitragem confirmou o tento: 1 a 0.

A segunda etapa começou quente, e já com mais um gol do Flamengo de cara. Aos cinco minutos, Rodinei fez boa jogada pela direita e deu passe para Gabriel Barbosa, o atacante dominou e bateu colocado, tirando de Cássio e ampliando o placar para os visitantes. Um belo gol.

Já abatido, o Corinthians tentou reagir com Róger Guedes, que entrou no segundo tempo e tentava movimentar o ataque do Timão, mas quando ele teve sua oportunidade de chute, parou na defesa do goleiro Santos. O arqueiro do Mengão, também defendeu uma finalização de Lucas Piton.

Bastante tranquilo e à vontade na partida, o Flamengo chegou em duas oportunidades com David Luiz, aos 15 minutos. Cássio salvou os alvinegros em ambas. O Corinthians não conseguia se encontrar em campo e foi dominado pelo Flamengo, o time mandante acabou não levando mais perigo ao goleiro Santos até o final da partida.

O Rubro-Negro, com bastante calma, tocou a bola e manteve ela em sua posse. E já perto do fim, quase marcou o terceiro gol. Após cruzamento de Rodinei, que chegou em Everton Cebolinha, o atacante apareceu livre dentro da área, mas pegou mal na bola e mandou para fora.

Com isso, a partida terminou em 2 a 0 para o Flamengo. O Rubro-Negro deu bons passos para tentar a classificação às semifinais - basta defender sua vantagem de dois gols, dentro do Maracanã no jogo da volta. O Corinthians terá uma missão difícil no confronto, e precisará de no mínimo uma vitória por dois gols de diferença, para levar a decisão aos pênaltis.

Próximos jogos

Ambas as equipes voltam a campo no sábado (6), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 19h, o Corinthians visita o Avaí, no estádio da Ressacada. Já o Flamengo, tem um novo duelo na capital paulista e enfrentará o São Paulo, no Morumbi, às 20h30.

Pela Libertadores, o confronto de volta será na próxima terça-feira (9), às 21h30, no Maracanã.