Vagner Love marca no fim e evita derrota do Sport para Criciúma na Ilha do Retiro

Sport e Criciúma empataram na Ilha do Retiro pela 22ª rodada da Série B 2022 nesta terça-feira (2), por 1 a 1, na noite de estreia de Vagner Love. O time catarinense abriu o placar com Lohan, ainda no primeiro tempo, mas terminou sofrendo o empate com de Love, aos 40 minutos do segundo tempo.

Tigre na frente

Jogando em casa, a equipe do Sport tentou colocar pressão no Criciúma logo nos primeiros minutos, apesar do gramado bastante encharcado. Porém, tocando bola na entrada da área para encontrar espaços, o Leão pouco conseguiu assustar até os 10, porém conseguindo criar uma boa chance momentos depois com Luciano Juba, mas a bola do camisa 46 acabou acertando a trave.

Na sequência, o ritmo de jogo acabou diminuindo, sem grandes perigos para ambos os lados, a única finalização até então foi a de Juba, deixando os dois goleiros tranquilos atrás. Até que na reta final, a equipe catarinense conseguiu abrir o placar na Ilha do Retiro. Aos 38, Lohan, aproveitando cruzamento, saiu de trás dos zagueiros para mandar de carrinho para o fundo do gol, para festa do atacante.

Love entra e marca

Na volta para etapa final, em busca de encontrar o empate, o técnico Claudinei Oliveira resolveu apostar em algumas modificações dando prioridade na parte ofensiva, entre elas a entrada de Vagner Love no lugar de Thiago Lopes.

Porém, o time da casa pouco conseguia chegar com perigo na área rival, até meados dos 25 minutos, com direito a muita chuva, frustrava a torcida local pela falta de desempenho dos jogadores. Seguindo na insistência de encontrar o empate, o time pernambucano não desistia, até que conseguiu.

Aos 40, estreante da noite, Vagner Love, após levantamento de Luciano Juba, apareceu entre os zagueiros e mandou de cabeça para o fundo das redes para empatar. O feito empolgou os donos da casa que tentaram ir atrás da virada, porém, tentando quebrar o bom momento adversário, Claudio Tencati resolveu gastar suas últimas substituições, conseguindo segurar o empate até o apito final.

Classificação

Com o resultado, o Sport subiu para sexto lugar, com 31 pontos e tem seis atrás do G-4. O Criciúma, por sua vez, está na oitava posição e tem 29 pontos.

Próximos jogos

O Sport abre a próxima rodada, às 19h, da terça-feira (9), em duelo com o Ituano, no estádio Novelli Júnior. O Criciúma, por sua vez, enfrenta na sexta-feira (5) o Guarani de Palhoça, às 15h, nas quartas de final da Série B do Catarinense. Pelo Brasileirão, encerra a 23ª rodada em confronto como Guarani, de Campinas, às 21h30, na quarta-feira(10), no Heriberto Hülse.