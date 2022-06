Sport vira contra Ponte Preta e dorme na vice-liderança da Série B

Após, jogo adiado por conta das fortes chuvas em Pernambuco, o Sport enfrentou a Ponte Preta, nesta quinta-feira (02), na Arena Pernambuco e venceu por 2 a 1. O duelo é válido pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lucca marcou para os visitantes, enquanto Luciano Juba e Ray Vanegas fizeram os gols da virada rubro-negra.

Com o resultado, a equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo chegou as 18 pontos, assumindo a 2° colocação. Já o Ponte Preta caiu para o Z4, na 18° colocação, com apenas 9 pontos somados.

Início bom da Ponte Preta

Apesar do Sport mostrar sua força nos primeiros minutos da etapa inicial, assustando em algumas chegadas com Parraguez, foi a Ponte, aos 12 minutos, quem conseguiu abrir o placar na Arena Pernambuco.

Após penalidade marcada de Sabino sobre Danilo Gomes, o Lucca, soltando uma bomba no meio do gol, fez o primeiro da Macaca. Após o gol, o Leão não quis saber de perder tempo e partiu pra cima. Porém, mesmo acionando Parraguez no ataque, pouco conseguia oferecer perigo ao goleiro Caíque França, que apenas mantinha-se vidrado às investidas do adversário.

Mas, a Macaca não queria sair de campo apenas com a vantagem mínima e quase conseguiu marcar mais um. Até os acréscimos, em dois arremates de Echaporã e Lucca, por muito pouco a bola não balançou a rede do querido Sport, Maílson defendeu mantendo o placar em 1 a 0.

Leão acordou!

Já ouviu o ditado "cutucou a onça com a vara curta?", mas diria que cutucou mesmo foi o Leão. Com ambos apostando em duas trocas cada um na volta para a etapa final, quem se deu melhor foi Gilmar Dal Pozzo.

Em cinco minutos, o Leão conquistou a virada marcando com Luciano Juba, deixando tudo igual em 1 a 1. E Vanegas, que havia entrado no lugar de Giovanni, para fazer o segundo do Leão no jogo para festa da torcida.

A Macaca correu atrás o prejuízo, mas, mesmo com novas substituições, a equipe da casa, que também chegou a ser modificada, segurou o resultado e ainda teve uma grande chance com Luciano Juba, antes de sair nos acréscimos, dando a deixa para o árbitro, soprar o apito para encerrar o confronto na Arena Pernambuco.

E assim, o Leão cresce na competição, assumindo a 2° colocação. O próximo jogo do Sport acontece na quarta-feira (08), onde o Leão visita o Bahia, às 21h30, na Arena Fonte Nova.