De virada, Corinthians bate o Guarani e assume liderança do grupo

Na noite dessa terça-feira (24), o Corinthians recebeu a equipe do Guarani, em partida válida pela quarta rodada do Paulistão 2023. O timão venceu por 2 a 1 de virada, os gols foram de Roger Guedes e Fábio Santos. Pelo Bugre, Bruninho marcou.

Não deu nem tempo de começar o jogo e o Bugre campineiro já abriu o placar logo no primeiro minuto, em cruzamento de Diogo Matheus para Bruninho que pegou sobra e finalizou sem chances para Cássio.

O Guarani quase marcou o segundo em cabeçada do atacante Nicolas Careca, fazendo pressão na equipe do Corinthians.

Aos 11, Renato Augusto levou muito perigo em chapada de fora da área, o goleiro Kozlinski defendeu bem e espalmou para escanteio.

Após grande jogada de Yuri Alberto e Fagner, o lateral-direito cruzou rasteiro e no outro canto da área Guedes dominou e finalizou forte mas novamente o goleiro do Bugre salvou o empate.

Aos 25, Maycon sentiu problema muscular e acabou precisando sair de campo, dando lugar ao também volante Roni.

A equipe comandada por Lázaro tentou uma grande pressão em busca do empate, no final da primeira etapa o volante Roni teve uma das melhores chances em chute de fora da área após roubada de bola já no ataque.

Nos acréscimos, Fagner deu belo lançamento para Renato Augusto que deu um cruzamento espetacular que encontrou Roger Guedes sozinho para completar para as redes e garantir o empate antes do intervalo.

Com esse gol, o camisa 10 se tornou o quarto maior artilheiro da Neo Quimica Arena com 18 gols marcados em 46 jogos disputados na casa alvinegra.

Logo aos 8 da segunda etapa, Fagner e Giuliano tabelaram muito bem pelo lado direito, o meia cruzou, a bola foi desviada por Yuri Alberto e chegou até o lateral-esquerdo Fábio Santos que de peixinho mandou no canto oposto do goleiro do Bugre, virando o jogo para o Timão.

Yuri quase marcou o terceiro do alvinegro aos 20 minutos, quando recebeu a bola, fez o pivô, deu o corte e finalizou rasteiro para defesa do goleiro.

Aos 37, Cássio apareceu pela primeira vez na segunda etapa fazendo milagre em cabeçada de Bruninho que quase marca seu segundo na partida.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Corinthians assumiu a liderança do grupo C com 7 pontos conquistados. Já o Guarani se manteve com 4 pontos e pode ser ultrapassado no grupo B.