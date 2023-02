Pelo Campeonato Carioca, Vasco atropela Resende em São Januário

Vasco e Resende se enfrentaram, nesta quinta-feira (02), pela sexta rodada do Campeonato Carioca, em São Januário. O Gigante da Colina mostrou bom futebol e venceu por 5 a 0, com gols de Pedro Raul (2), Lucas Piton, Gabriel Pec e Léo.



Com o resultado, a equipe cruz-maltina sobe para a sexta posição, com 8 pontos, mas com um jogo ainda para cumprir. Já o Resende, estaciona na vice-lanterna com apenas 4 pontos ganhos.

Domínio total no primeiro tempo...

Só deu Vasco na primeira etapa. A equipe cruz-maltina começou o jogo pressionando a saída de bola do Resende e criando tanto pelos lados quanto pelo meio. Aos 12 minutos, Jair tabelou com Pumita Rodriguez, recebeu na área, mas bateu prensado. Poucos minutos depois, Figueiredo recebeu na esquerda, ajeitou para Lucas Piton chegar batendo com perigo.



Aos 21, o primeiro gol de Pedro Raul pelo Vasco. Gabriel Pec fez boa jogada pela direita e cruzou para o centro-avante só empurrar, de cabeça, para as redes, 1 a 0. A partir dos 25 minutos, o Vasco diminuiu um pouco o ritmo, mas continuou dominando as ações. Aos 35, depois de cobrança de escanteio, Alex Teixeira cabeceou livre, mas o goleiro Jefferson Luís espalmou.



O segundo gol saiu logo depois, aos 39. Lucas Piton tabelou com Figueiredo, invadiu a área e bateu na saída do goleiro. Primeiro gol do lateral com a camisa do Vasco. A única chance perigosa do Resende saiu aos 42 minutos. Depois de batida de escanteio, Rayne desviou e ivan fez bonita defesa.

... e no segundo, também!

No segundo tempo, o Vasco, também, começou em cima. logo aos 7 minutos, Alex Teixeira recebeu nas costas da zaga, disputou com o defensor e tocou para Gabriel Pec. O atacante bateu, de primeira, no angulo. 3 a 0 Vasco. Aos 14, Alex Teixeira, mais uma vez, recebeu nas costas dos zagueiros e tocou na saída de Jeffeson Luis. O goleiro colocou a mão, fora da área, e foi expulso.

Apesar da expulsão, o Vasco deu uma diminuída no ritmo. Por causa disso, o técnico Maurício Barbieri resolveu fazer algumas alterações. Com as entradas, a equipe voltou para o caminho das redes. Aos 37, o garoto Erick Marcus recebeu pela esquerda e achou belo passe para Pedro Raul marcar o segundo dele no jogo, 4 a 0. E ainda deu tempo pra mais 1. Aos 48, depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou para Léo, livre na pequena área, mandar para o gol, 5 a 0 e muita festa em São Januário!

Próximos confrontos

O próximo desafio do Vasco será contra o Nova Iguaçu, no Mané Garrrincha, em Brasília, na terça-feira (07), às 21h10. Já o Resende, vai ao Estádio Conselheiro Galvão, enfrentar o Madureira, sábado (11), às 15h30.