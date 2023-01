Vasco vence Inter Miami no último amistoso de prepração para temporada

O Vasco fechou a preparação amistosa com o elenco principal nos Estados Unidos com vitória importante pro início oficial da temporada. Na Flórida Tour, o time perdeu o primeiro jogo para o River Plate, da Argentina, por 3 a 0, mas venceu a segunda partida, neste sábado (21), contra o Inter Miami pelo mesmo placar.

Agora, o Vasco vai entrar na temporada oficial com a disputa do Campeonato Carioca. Ainda não há informação se Maurício Barbieri já vai usar o time principal na próxima quarta-feira (25), contra a Portuguesa-RJ, no Estádio Luso-Brasileiro, mas a tendência é do torcedor ver um pouco das caras novas para 2023.

Pouca técnica, muita vontade: Vasco vence o Inter Miami

Foto: Daniel Ramalho / Vasco

A primeira metade do jogo contra o Inter Miami não teve muita qualidade técnica. O Vasco ainda foi superior e conseguiu chegar ao primeiro gol nos 45 minutos, mas também levou alguns sustos na bola parada.

Aos 11, Nene marcou após cruzamento de Piton, mas o juiz marcou impedimento. Isso, entretanto, não impediu Nene de balançar as redes mais uma vez, agora pra valer. Aos 26, foi a vez de Eguinaldo roubar a bola e mandar para o camisa 10 abrir o placar.

Os outros dois gols saíram na segunda etapa, mas mais por falhas do Miami. Aos 25, Marsman bateu tiro de meta curto com Mabika, que devolveu a bola. O goleirão se enrolou e Alex Teixeira empurrou pro gol vazio, marcando o 2 a 0.

Aos 43, Figueiredo fechou o placar: ele aproveitou a sobra na entrada da área, tabelou com Vinícius e tocou na saída de Marsman. O jogo estava definido.

Saldo da Flórida Tour e agenda do Vasco

O Vasco foi pior técnicamente contra o Inter Miami em relação ao primeiro jogo contra o River Plate, mas dessa vez saiu com o resultado positivo. Apesar da derrota no primeiro confronto do ano, o time demonstrou que tem possibilidades de melhora, mas que há muito trabalho pela frente.

A partida deste sábado (21), demonstrou que o time precisa se fortalecer, melhorar técnicamente e encaixar melhor as peças. Grande contratação do ano, Pedro Raul decepcionou contra a equipe de Miami, mas tem margem para melhoras.

Agora, o Cruzmaltino volta a campo na próxima quarta-feira (25), às 21h10, contra a Portuguesa-RJ, no Estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O técnico Maurício Barbieri ainda vai definir se manda a campo o time principal ou a equipe formada por garotos da base que disputou os dois primeiros jogos do estadual.