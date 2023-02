Após goelada, Barbieri elogia atuação do Vasco: "Estamos no caminho correto"

O Vasco voltou a vencer no Campeonato Carioca. Na noite desta quinta-feira (02), o Gigante da Colina goleou o Resende por 5 a 0 e se aproximou no G-4 da competição.

Os gols da vitória da equipe foram marcados por Pedro Raul (2), Lucas Piton, Gabriel Pec e Léo. Após o jogo, o treinador Maurício Barbieri elogiou a sua equipe e disse ver o Vasco em nível altíssimo:

“A maior certeza é de que estamos no caminho correto. Eu tenho batido nessa tecla. É um processo, algo que vai levar tempo. Da mesma maneira que quando o resultado não veio não estava tudo errado, agora não vamos levar tudo ao céu. Acho que fizemos jogo muito bom, de altíssimo nível. Desde 2014, se a informação que recebi está correta, o Vasco não tem placar como esse. Estamos falando de 10 anos. Então acho que isso demonstra o nível de atuação que tivemos e tivemos mais chance de fazer resultado ainda melhor. A gente está em período que temos tido pouco tempo de treinamento, então ajustes foram de posicionamento no campo, coisa rápida, de vídeo.”

O treinador vascaíno também rasgou elogios ao coordenador técnico Abel Braga:

“Quero exaltar uma pessoa que é fenomenal que se chama Abel Braga. Estou tendo privilégio de trabalhar do lado dele, porque além de ser humano incrível é treinador competentíssimo. A gente sentou na sala, eu estava junto aos analistas e começamos a debater o que ia fazer. A gente não mudou grande coisa, fez ajustes simples. Ele é um cara que ajuda demais e eu não ia me sentir confortável se saísse dessa sala sem fazer essa referência a esse profissional que acho que merece respeito de todos nós do futebol brasileiro como um todo, porque é mais do que vencedor. É mais do que competente e além de tudo é um ser humano especial”

Outro que foi muito elogiado pelo treinador foi o atacante Gabriel Pec, artilheiro da equipe na competição com três gols:

“Difícil responder qual é o meu papel. A maior responsabilidade é dele, essa vontade de crescer. É um menino que treina finalizações sozinho após os treinos, se precisar. É um garoto que tem demonstrado uma confiança incrível. O meu talvez seja ajudá-lo na função que ele exerce hoje, potencializar o que ele tem de bom, resolver algumas questões em que talvez ele seja mais vulnerável. Ele está em um nível excelente”.

Quem teve a primeira chance no Vasco hoje foi o volante Rodrigo, escolhido pelo treinador para substituir Zé Gabriel:

“Acho que ele fez partida muito boa, muito segura, de nível muito bom. Não era só o Rodrigo que era da base, a gente tinha hoje mais de 50% dos relacionados hoje formados no Vasco. Alguns retornando como o Alex, mas muitos meninos também, tendo a primeira oportunidade no profissional. Quero ressaltar para voltar na questão de que ainda estamos formando o elenco, desenvolvendo, construindo esse grupo. Ele fez jogo muito bom, muito seguro. O Patrick não tinha condições de começar por questões físicas. A partir do momento que o Rodrigo tomou cartão amarelo preferi tirar para não correr risco de expulsão. Patrick entrou e fez bom jogo.”

Outra cara nova no Vasco foi o atacante Orellano, que fez sua estreia em jogos oficiais:

“Eu acho que o Luca (Orellano) tem algumas características parecidas a do Arthur. Ele tem algumas questões diferentes, ele gosta de flutuar um pouco mais, se movimentar um pouco mais. Não tem a questão da força física tão presente como o Arthur, de velocidade, de ser forte, mas tem técnica excepcional. O Luca hoje entrava na situação do Patrick de Luca de retorno, a gente tem que ter cautela em relação aos minutos. Nisso tenho tido parceria fantástica com o clube, com o pessoal do departamento médico. Temos tido conversa muito bacana, muito legal. A gente até conseguiu até acelerar sem correr riscos. A ideia é que possa ir cada vez mais ter mais minutos e possa virar opção importante para a gente.”

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira, contra o Nova Iguaçu no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Cariocão 2023.