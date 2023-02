Com golaço do Cano, Fluminense vence Vasco no Maracanã

Na noite do último domingo (12), Fluminense e Vasco fizeram um clássico digno do tamanho dos clubes. O jogo foi válido pela oitava rodada da Taça Guanabara e o tricolor das Laranjeiras levou a melhor e derrotou a equipe Cruz-Maltina por 2 a 0, com dois gols de Germán Cano, o craque da noite – mais uma vez.

Com a vitória, o Fluminense assumiu a segunda posição na tabela do Carioca, com 16 pontos conquistados. O Vasco permaneceu como sexto colocado, com 11 pontos. A equipe Cruz-Maltina tem um jogo a menos a ser realizado nesta quinta-feira (16) contra o Botafogo.

O jogo

O primeiro tempo foi todo do time vascaíno, que paravam no goleiro Fábio, e pecavam na direção dos chutes. Alex Teixeira, que entrou na vaga de Nenê na equipe titular, junto a Gabriel Pec e Rodrigo, foram os melhores do Vasco na primeira etapa, mas o placar não foi alterado. As equipes foram para o vestiário empatadas.

No segundo tempo o Fluminense voltou melhor, equilibrando o jogo graças a entrada do meio campo Lima no lugar de Arthur. Uma segunda etapa amarrada, até ele, German Cano, aparecer. Após cruzamento de Samuel Xavier, Keno faz o corta luz e sobra para o artilheiro tricolor estufar as redes de Leo Jardim. 1 a 0 Fluminense. Mas não acabaria por aí, o argentino ainda tinha uma obra de arte para apresentar a todos os presentes no Maracanã.

Aos 46 da etapa final, o Vasco pressionava pelo gol de empate. Rodrigo, um dos melhores jogadores da partida, errou um passe lateral para Miranda. A bola sobrou para o camisa 14 fazer história. Um chute de primeira, com a perna esquerda, do meio de campo. Uma viagem de 3 segundos até o gol, e um feito antológico. Germán Cano presenteou os tricolores, e amargou os vascaínos. Quem esteve presente no Maracanã assistiu um pedaço da história que daqui 100 anos será lembrado.

Agenda

O Fluminense terá 12 dias de calendário livre, e só voltará a campo dia 25, contra a Portuguesa no Maracanã, as 16h. Enquanto o Vasco volta a campo já nesta quinta-feira (16), para o Clássico da Amizade contra o Botafogo, também no Maracanã, às 20h30.