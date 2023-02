Criciúma e Joinville empatam e seguem próximos da zona de rebaixamento do Catarinense

O clássico entre Criciúma e Joinville terminou empatado na noite deste domingo (12), pela sétima rodada do Campeonato Catarinense. O empate foi ruim para as duas equipes, que são os primeiros fora da zona de rebaixamento, com apenas um ponto a frente. O jogo aconteceu no estádio Heriberto Hulse e contou com a presença de mais de 10 mil torcedores.

Na partida também aconteceu a reestreia do atacante ítalo-brasileiro Éder, no Criciúma. O jogador, que teve passagens por Inter de Milão, Seleção Italiana e São Paulo, entrou no segundo tempo e ajudou no gol de empate do Tricolor Carvoeiro. Éder voltou a jogar pelo Tigre após 18 anos.

O Criciúma dominou o primeiro tempo, porém não conseguiu construir grandes jogadas de perigo e pouco finalizou. Já na segunda etapa, o JEC conseguiu abrir o placar com menos de um minuto, mas cedeu o empate com um gol contra.

Grande chance da primeira etapa

A grande oportunidade do primeiro tempo aconteceu aos 25 minutos. O meia Marcinho, do Tigre, recebeu a bola na área, limpou o zagueiro e chutou. O goleiro Glauco fez uma bela defesa.

Gol relâmpago

Logo com 45 segundos da segunda etapa, o Joinville abriu o placar. Após cruzamento que veio da direita, Pedro Henrique dominou a bola e chutou no cantinho. Ele é o artilheiro do Coelho com três gols na competição.

Tigre empata com gol contra

Aos 21, o Criciúma empatou o jogo com um gol contra. Após cruzamento buscando Éder, o zagueiro André Baumer tentou afastar a bola e a colocou dentro do próprio gol.

Durante o resto da partida, as duas equipes até tiveram algumas oportunidades para vencer, porém sem êxito.

Tabela e próximos compromissos

O Joinville e o Criciúma se encontram na nona e décima posição respectivamente, com oito pontos. Outras três equipes - Barra, Camboriú e Figueirense - tem a mesma pontuação. O primeiro clube na zona de rebaixamento é o Marcílio Dias, com sete pontos.

Na próxima rodada, o Tigre enfrenta o Camboriú fora de casa. A partida acontece na quarta-feira (15), às 21h. Já o JEC enfrenta a Chapecoense, em casa, no sábado (18), às 16h30.