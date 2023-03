Joinville vence Avaí e se livra matematicamente do rebaixamento no Catarinense

O Joinville venceu o Avaí dentro de casa, na Arena Joinville, por 3 a 0 na tarde deste domingo (5), pela décima rodada do Campeonato Catarinense. Os gols foram marcados por Roberson, Gabriel Ferreira e André Mascena.

Com essa vitória, o JEC conseguiu se manter na elite do futebol catarinense para 2024, se livrando matematicamente do rebaixamento. Já o Leão, que está em terceiro, pode cair para a quarta posição caso o Criciúma vença o Atlético Catarinense.

Fraco primeiro tempo

Na primeira etapa, as duas equipes tiveram poucas chances e ficou marcado pela chuva que caiu antes da partida iniciar, deixando o gramado parcialmente prejudicado. O Avaí até marcou um gol, aos 8, porém Lucas Silva, que marcou, estava impedido.

Vitória dominante

A partir dos 20 do segundo tempo, o JEC conseguiu fazer seus gols e sair vitorioso. Mas antes, aos 17, Vitinho chutou no travessão e quase abriu o placar para o Leão. O Coelho respondeu imediatamente e fez o 1 a 0. Após escanteio, Roberson empurrou a bola para dentro do gol.

Logo depois, aos 25, veio o 2 a 0. Em mais um escanteio, agora Gabriel Ferreira subiu e cabeceou para as redes. Já no fim da partida, aos 42, saiu o terceiro. André Mascena, que havia acabado de entrar, aproveitou boa jogada e fechou o placar. O Avaí pouco produziu após os gols sofridos na segunda etapa.

Próximos jogos

O JEC, que agora busca se classificar às quartas de final da competição, enfrenta o Concórdia na última rodada. A partida acontece no sábado (11) às 16h30, fora de casa. O Tricolor se encontra na sétima colocação, com 7 pontos.

Já o Avaí enfrenta o Criciúma na décima primeira rodada. O jogo acontece na Ressacada, também às 16h30 do sábado. O Leão da Ilha está na terceira posição, com 16 pontos, mas pode cair para a quarta colocação no fim desta rodada.