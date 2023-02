Chapecoense fica apenas no empate com Concórdia pelo Catarinense

Na tarde deste sábado (4), o duelo entre Concórdia e Chapecoense acabou no empate, por 2 a 2, pelo Campeonato Catarinense, no Domingos Machado de Lima. Felipe Albuquerque e Maxwell marcaram para o Alviverde. Cesinha marcou duas vezes para o Concórdia.

O Jogo

O jogo começou com a Chapecoense dominando e se impondo na partida, no primeiro minuto conseguiu chegar com perigo, quando Maxwell dominou de cabeça, limpou a jogada e chamou Danrlei no ataque, que se esticou e bateu cruzado,mas parou numa boa defesa do goleiro adversário. O Concórdia ao invés de reagir, recuou e apostou em uma postura defensiva para dá uma chega pra lá na Chapecoense que estava muito focada. Aos 28, Bruno Nazário trabalhou a bola com Felipe pela esquerda e o lateral apareceu na área como uma caixinha de surpresa para mandar a bola para o fundo das redes, e abrir o marcador a favor do alviverde. Na sequência, a Chape não parou, e mais uma vez com Nazário fez um passe bem elaborado para o ataque e dessa vez aproveitou Maxwell, que não perdeu a oportunidade de ampliar e levar a Chapecoense com vantagem para o intervalo.

A etapa final começou, e como pode se imaginar, a Chapecoense seguiu no mesmo pique. Logo de início, teve grande chance quando Bruno Nazário em cobrança mandou certinho, para Pablo Oliveira subir e cabecear, mas a defesa adversária afastou o perigo. Aos 14, Cesinha diminuiu o placar, deixando o Concórdia vivo na partida e incomodando o Alviverde. Com o gol, o Concórdia buscou parar as chegadas da Chape e apostou numa postura defensiva, se fechando e investindo com pressão nos espaços que encontrava. A partida se encaminhou para etapa final, o Concórdia pressionou, e Cesinha arriscou de fora da área marcando novamente, decretando o empate, por 2 a 2.

Classificação

Com o resultado, o Concórdia subiu para 8° posição, com 5 pontos. Já a Chapecoense ocupa a 4° colocação, com 8 pontos.

Próximos Jogos

Pela sexta rodada, o Concórdia visita o Brusque, quarta-feira (8), às 19h, no Estádio Augusto Bauer. Já a Chapecoense, quinta-feira (9), às 19h, recebe o Camboriú na Arena Condá.