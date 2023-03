Rogério Henrique comemora vitória e crê em aumento de confiança do Patrocinense

Rogério Henrique é a prova de que um bom filho a casa torna. Na manhã do último domingo (12), o treinador iniciou sua terceira passagem pelo Patrocinense com vitória por 2x0 contra o Democrata SL, em jogo válido pela primeira rodada do triangular de repescagem para manutenção na primeira divisão do Campeonato Mineiro. O treinador ainda não perdeu na temporada, uma vez que venceu os seis jogos que disputou pelo Costa Rica – MS antes de retornar a Minas Gerais.

Feliz com o bom início, Rogério Henrique enalteceu a importância do resultado conquistado em casa. “Emoção grande. Rever os amigos e estar numa cidade e estádio que trazem ótimas recordações é muito bom. Muito importante o resultado para a sequência do triangular e para aumenta a confiança da equipe, mas sempre com os pés no chão”, disse.

Com 10 dias para trabalhar, o treinador ressaltou o objetivo de recuperar alguns jogadores e estudar o próximo adversário. “Vamos aproveitar para dar ritmo a alguns atletas, lapidar algumas questões táticas e conhecer melhor o grupo e suas características individuais, além de estudar o adversário e continuar implementando nosso modelo de jogo”, finalizou. O Patrocinense volta a campo na próxima quarta-feira (22), fora de casa, contra a Caldense.