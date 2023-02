Botafogo vence Bangu e assume a liderança do Carioca

O Botafogo superou o bem armado time do Bangu e, no segundo tempo, construiu a vitória por 2 a 0 debaixo de chuva na noite deste sábado (11), no Estádio Luso-Brasileiro. O resultado fez o Glorioso assumir a liderança do Campeonato Carioca, com 16 pontos. Lucas Piazon foi o nome do jogo.

O Botafogo procurou marcar em cima desde o começo, sufocando a saída de bola do Bangu. E conseguiu produzir no início. Aos seis minutos, Marçal cobrou falta, Adryelson dividiu no alto com o goleiro e a bola bateu no travessão. No rebote, Gustavo Sauer tentou o voleio, mas a zaga alvirrubra conseguiu afastar.

Jogador mais incisivo na frente, Victor Sá finalizou com perigo aos 18 minutos, após roubar a bola no meio e passar por dois adversários, mas o goleiro Paulo Henrique defendeu em dois tempos. Depois disso, o Botafogo pouco conseguiu produzir, mas também não sofreu perigo do Bangu.

O Botafogo seguiu com problemas para criar na segunda etapa e só conseguiu chegar com perigo depois da parada técnica. Aos 24 minutos, Victor Cuesta lançou na área, Gabriel Pires ajeitou para trás e Lucas Piazon chutou fraco, facilitando a defesa do goleiro Paulo Henrique.

Foi na bola parada que o Glorioso enfim encontrou as redes, aos 25 minutos. Lucas Piazon cobrou escanteio da esquerda, Marlon Freitas raspou no primeiro pau e Tiquinho Soares, na segunda trave, fez o que se espera de um artilheiro e mergulhou de peixinho para fazer Botafogo 1 a 0.

om a vantagem no marcador, o Botafogo se retraiu um pouco mais para tentar explorar os contra-ataques. E, nos acréscimos, conseguiu matar o jogo. Lucas Piazon tabelou com Marlon Freitas e, com um belo chute, fechou o placar em 2 a 0.

O Botafogo terá agora dois clássicos em sequência pela frente. Na próxima quinta-feira (16), o Glorioso enfrenta o Vasco, às 20h30, no Maracanã, em jogo atrasado da terceira rodada. Depois do Carnaval, no dia 25, é a vez de encarar o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília.