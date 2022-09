Botafogo bate o Coritiba, volta a vencer em casa e se afasta da zona de rebaixamento

O Botafogo voltou a vencer em casa no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (17), no Engenhão, o Glorioso venceu o Coritiba por 2 a 0 e se afastou da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Sem gols

Entraram em campo neste sábado duas equipes que precisavam da vitória para se afastarem da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Mais do que isso, as equipes precisavam do resultado positivo para levantar a moral dos jogadores e de seus torcedores. O Botafogo vinha como o segundo pior mandante da competição, sem sequer marcar gols em casa nas últimas três partidas, enquanto o Coritiba é o pior visitante, sem conseguir vencer nenhum jogo longe dos seus domínios.

E a partida começou aberta, com as duas equipes buscando o jogo o tempo inteiro. O Coritba não se intimidou e partiu pra cima desde os primeiros minutos, tentando surpreender o adversário. Alef Manga pela esquerda era o jogador mais perigoso da equipe.

Do outro lado, o Botafogo respondia a altura, tentando não deixar o Coritiba se criar jogando em seus domínios. E em uma grande jogada de Junior Santos, a equipe acertou a trave do goleiro Gabriel.

Apesar de um jogo franco e das duas equipes quererem muito o resultado, o primeiro tempo terminou mesmo 0 a 0, sob muitas vaias da torcida alvinegra que compareceu ao estádio.

Pressão resulta em vitória

O técnico Luis Castro voltou com três alterações para o segundo tempo e deixou o Botafogo ainda mais ofensivo, com uma postura mais agressiva.

O Coritiba também voltou bem para o segundo tempo e teve uma grande oportunidade de gol, mas parou no goleiro Gatito Fernandez.

Por jogar em casa e ter a obrigação da vitória, o Botafogo foi pra cima do adversário e ensaiou uma presão. E acertou a trave do Coritiba mais duas vezes.

Primeiro, mais uma vez com Junior Santos, em bonita finalização. Depois, com Victor Sá de cabeça, após passe na medida de Gabriel Pires.

E a pressão do Botafogo surtiu efeito. Em cobrança de falta, Marçal levantou na área e Victor Cuesta desviou de cabeça, para colocar o Glorioso em vantagem no placar.

Não deu nem tempo do Coritiba lamentar o gol sofrido e já tomou o segundo. Eduardo roubou a bola de Luciano Castán na defesa do Coxa, avançou livre e tocou para Tiquinho Soares, já sem goleiro, só empurrar para as redes, ampliando o marcador.

O Coritiba sentiu o golpe e não conseguiu mais pressionar o Botafogo em busca do empate. Vitória do Botafogo por 2 a 0, que se afasta da zona de rebaixamento da competição.

A equipe paranaense segue como o pior visitante da competição, com apenas dois pontos conquistados em 13 partidas disputadas.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Botafogo subiu para a décima posição na tabela com 35 pontos. O Coritiba ficou em 16º lugar com 28 pontos e pode ser ultrapassado pelo Cuiabá até o final da rodada.

Na próxima rodada, o Botafogo vai enfrentar o Goiás fora de casa. O Coritiba volta a campo para enfrentar o Ceará no Couto Pereira.