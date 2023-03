Santos goleia Real Brasília fora de casa pelo Brasileirão Feminino

Na tarde deste domingo (19), o Santos dominou e goleou o Real Brasília por 4 a 0 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. No Estádio Defelê, em Brasília, os gols das Sereias da Vila foram marcados por Cristiane e Ketlen (duas vezes cada). Este resultado fez com que o Peixe voltasse à zona de classificação para o mata-mata do nacional.

GOLEADA DAS SEREIAS! Com dois golaços de Cristiane e dois gols de Ketlen, as Sereias venceram o Real Brasília fora de casa por 4 a 0 no #BrasileirãoFeminino. VAMOS! 🧜‍♀️ pic.twitter.com/OjdDgH0iKn — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) March 19, 2023

Show dás Sereias da Vila

Mesmo jogando fora de casa, o Santos não tomou conhecimento das adversárias e abriu o placar aos 6 minutos. Ketlen recebeu bom lançamento pela direita e fez a inversão de jogo para Taina Maranhão, que rola a bola pra trás dentro da área para Cristiane. A camisa 11 dominou e deu lindo toque de calcanhar para o fundo das redes. Um golaço da atacante santista.

Aos 23, às Sereias da Vila marcaram novamente, mas desta vez o gol foi anulado pela assistente, que marcou posição de impedimento da autora do gol: Ketlen. Poucos minutos depois, aos 27, a própria Ketlen marcou para enfim ampliar o placar. Após cobrança de falta, Thaisinha alçou a bola à área e encontrou a camisa 7, que antecipou a marcação e estufou as redes: 2 a 0.

Antes do fim da primeira etapa, o Santos teve outras chances de ampliar o placar com a Bia Menezes, Tainá Maranhão e Thaisinha, mas nenhuma delas foram efetivas. O Real Brasília pouco fez e não levou perigo para o gol das adversárias. Com isso, as equipes foram para o vestiário com um 2 a 0 no placar a favor dás Sereias da Vila.

Na etapa final, o Peixe marcou o terceiro após cobrança de falta da Brena, que bateu na barreira, porém, o desvio fez com que a bola sobrasse na cabeça de Ketlen. A camisa 7 livre de marcação, só escorou para marcar novamente e ampliar a vantagem no placar para 3 a 0.

Aos 34 da segunda etapa, Cristiane marcou outro golaço e ampliou o placar, transformando a vitória em goleada. Após saída errada da goleira Dida, a bola caiu nos pés da camisa 11 que não perdoou e acertou uma finalização perfeita no ângulo, sem chances de defesa. Dando números finais ao jogo e garantindo mais três pontos para equipe da Baixada Santista.

Foto: Divulgação / Santos FC

Como os times ficam?

Com esta vitória, o Santos chega aos sete pontos e fica na quinta colocação, dentro da zona de classificação para o mata-mata. Já o Rael Brasília vive um momento oposto e amarga a décima terceira colocação, já dentro da zona de rebaixamento.

Próximos jogos

O próximo jogo de ambas as equipes é válido pela quinta rodada da competição nacional. Na segunda-feira (27), às 20h, o Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro. Já o Real Brasilia volta a campo no domingo (27), às 15h, fora de casa contra o Atlético-MG.