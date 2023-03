Com ótimos números pelo ABC, Walber ultrapassa a marca de 150 jogos como profissional: “Grato a todos os clubes que defendi”

Dez 10 jogos, sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Os números comprovam que o começo do zagueiro Walber com a camisa do ABC é extremamente positivo. Na noite da última quarta-feira, ele participou da classificação do time alvinegro para a segunda fase da Copa do Brasil após goleada por 5×0, fora de casa, contra o Tuntum.

Pelo ABC, Walber quebrou o seu recorde de vitórias consecutivas. Nos seis primeiros jogos pelo clube potiguar, foram seis vitórias e apenas dois gols sofridos. Além da classificação na Copa do Brasil, o Elefante também garantiu classificação na segunda fase do Campeonato Potiguar e está no G4 do seu grupo na Copa do Nordeste. “Muito feliz pelo ótimo começo de temporada pelo ABC. Como nordestino, estou contente em voltar a jogar na região, pois estava desde 2019 sem jogar por equipes daqui, quando passei pelo Sport. Fui muito bem recebido, tenho tido uma sequência de jogos e espero evoluir ainda mais para escrever uma história bonita de conquistas pelo ABC”, declarou o zagueiro.

Foto: Rennê Carvalho

No sucesso diante do Tuntum, Walber chegou a marca de 152 partidas como atleta profissional. Atingir esse feito com apenas 25 anos é motivo de orgulho ao defensor. “Na maioria dos clube em que atuei pude ter uma boa sequência de jogos e no ABC não é diferente. Importante ter ultrapassado a marca de 150 jogos como profissional e espero aumentar ainda mais essa contagem nos meus próximos anos de carreira. Sou grato a todos os clubes que defendi”, ressaltou o jogador, que passou por equipes importantes do Brasil, entre elas: Vasco, Sport, Athletico Paranaense, Cuiabá, Guarani e Figueirense.

O próximo compromisso do ABC na temporada será neste sábado, às 20h, no estádio Frasqueirão contra o Atlético Alagoinhas pela Copa do Nordeste. “A gente vem de quatro jogos invictos na competição. Sabemos a importância da Lampions League para o ABC e estamos muito focados em passar de fase. Uma vitória nesse duelo diante do Atlético Alagoinhas, ainda mais jogando em casa, será fundamental para darmos um passo importante para nossa classificação. Respeitamos o adversário, porém, vamos impor o nosso ritmo para fazermos valer o fator casa”, concluiu Walber.